«Лорьян» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (01.05.2022)

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вчера, 10:58

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом букмекеры считают «Лорьян». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20, а шансы «Реймса» одержать викторию оцениваются в 3.25. Заключить пари на ничейный исход противостояния можно по котировке 3.35.

Эксперты убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) играется по котировке 1.52, ТБ (2,5) – 2.45.

Форма команд

«Лорьян» расположился на 15-м месте чемпионата Франции. За 34 сыгранных тура клуб заработал 34 очка, показав следующие результаты: восемь побед, 10 ничейных встреч и 16 поражений. Атака хозяев грядущей встречи организовала в общей сложности 33 забитых гола, а защита пропустила в ответ 57 мячей.

Выделим, что кроме поражений от «Ниццы» (1:2) и «Ренна» (0:5) «Лорьян» победил в позапрошлом туре «Мец» в домашних условиях (1:0).

«Реймс» находится на 13-й строчке французской Лиги 1. На счету «красно-белых» 40 очков и комфортное преимущество над зоной прямого вылета. По ходу сезона команда выдела девять победных встреч, 13 ничейных и 12 поражений с общей разницей забитых и пропущенных голов 36:37.

Информация для ставок

«Лорьян» не проигрывал в 3 последних матчах на своем поле – 2 победы и ничья

«Лорьян» выиграл 3 прошлых домашних матча против «Реймса»

«Реймс» не забивал голы в 2 предыдущих гостевых поединках чемпионат Франции

Прогноз

Анализ линии, статистики и форм команд дает основания рекомендовать ставку на победу «Лорьяна» с учетом нулевой форы. В букмекерской конторе Фонбет такой исход играется по коэффициенту 1.65.