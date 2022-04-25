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«Лорьян» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (01.05.2022)

вчера, 10:58
Лорьян

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом букмекеры считают «Лорьян». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20, а шансы «Реймса» одержать викторию оцениваются в 3.25. Заключить пари на ничейный исход противостояния можно по котировке 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.363.46
Фонбет 2.25 3.30 3.35
Мелбет 2.33 3.40 3.38
1XBET 2.33 3.40 3.38

Эксперты убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) играется по котировке 1.52, ТБ(2,5) – 2.45.

Форма команд

«Лорьян» расположился на 15-м месте чемпионата Франции. За 34 сыгранных тура клуб заработал 34 очка, показав следующие результаты: восемь побед, 10 ничейных встреч и 16 поражений. Атака хозяев грядущей встречи организовала в общей сложности 33 забитых гола, а защита пропустила в ответ 57 мячей.

Выделим, что кроме поражений от «Ниццы» (1:2) и «Ренна» (0:5) «Лорьян» победил в позапрошлом туре «Мец» в домашних условиях (1:0).

«Реймс» находится на 13-й строчке французской Лиги 1. На счету «красно-белых» 40 очков и комфортное преимущество над зоной прямого вылета. По ходу сезона команда выдела девять победных встреч, 13 ничейных и 12 поражений с общей разницей забитых и пропущенных голов 36:37.

Информация для ставок

  • «Лорьян» не проигрывал в 3 последних матчах на своем поле – 2 победы и ничья
  • «Лорьян» выиграл 3 прошлых домашних матча против «Реймса»
  • «Реймс» не забивал голы в 2 предыдущих гостевых поединках чемпионат Франции

Прогноз

Анализ линии, статистики и форм команд дает основания рекомендовать ставку на победу «Лорьяна» с учетом нулевой форы. В букмекерской конторе Фонбет такой исход играется по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.70 1.69 2.28 1.33 3.53
Фонбет 1.65 2.25
Мелбет 1.73 2.29
1XBET 1.73 2.29
Все комментарии
9ypbg7g2ahy7
9ypbg7g2ahy7
вчера в 18:03
Футбольный клуб «Лорьян» одержит победу.
myysavga4pzy
myysavga4pzy
вчера в 18:03
Футбольный клуб «Лорьян» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 12:01
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
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