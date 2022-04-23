«Мец» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

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вчера, 11:19

Ставки букмекеров

Шансы команд в предстоящем матче букмекеры расценили практически поровну. Компания Фонбет принимает ставки на победу «Меца» по коэффициенту 2.75, а победа «Бреста» находится на отметке 2.50. Поставить на ничью можно по котировке 3.30.

Вместе с тем букмекер считает, что команды проведут низовое противостояние. Вариант ставки ТМ(2,5) гола играется по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Мец» выступает главным аутсайдером чемпионата Франции. Набрав 24 очка, команда обосновалась на последнем месте турнирной таблицы со следующими результатами: четыре победных игры, 12 ничейных матчей и 17 поражений.

После ничейной игры с «Клермоном» (1:1) «Брест» уступил в гостях «Лорьяну» (0:1). Выделим, что у хозяев предстоящей игры самая пассивная атака в Лиге 1 – 29 забитых голов за 33 тура.

«Брест» находится на 12 месте чемпионата, набрав 42 балла. Такой результат позволяет клубу спокойно доиграть сезон и не принимать участие в борьбе за выживание. В текущем розыгрыше Лиги 1 команда оформила 11 побед и девять ничьих, 13 раз уступив своим оппонентам.

Неделей ранее «Брест» с боями уступил в гостях «Сент-Этьену» (1:2), но среди недели команда оформила домашнюю победу в игре против «Лилля» (2:1).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 8 из последних 9 матчей на поле «Меца»

«Мец» не побеждал в 12 последних турах чемпионата Франции

«Брест» не проигрывал в 3 из прошлых 5 гостевых матчей Лиги 1

Прогноз

Кризис и кадровые потери «Меца» дают основания рекомендовать ставки в пользу «Бреста». Сыграть победу гостей с нулевой форой букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.70.