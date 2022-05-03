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«Мец» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (08.05.2022)

вчера, 11:08
Мец

Ставки букмекеров

У букмекеров мало сомнений в том, что «Лион» заработает три очка по итогам этой встречи. Ставки на победу гостей в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.40. Для сравнения – ничья играется по цене 4.80, а победа «Меца» доступна по котировке 7.00.

Франция. Лига 1 2021/2022
Мец
Лион
- : -
08 мая 2022, 14:00
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.515.131.43
Фонбет 7.50 5.10 1.38
Мелбет 7.80 5.25 1.43
BetBoom 8.14 5.16 1.39

Эксперты также склоняются к тому, что команды покажут результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.50, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Мец» занимает последнее место турнирной таблицы. У клуба практически нет шансов избежать прямого вылета. На его счету 25 баллов, а отставание от 18-й позиции составляет шесть очков.

По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 «Мец» одержал только четыре победы. Еще 13 раз клуб сыграл вничью и в18 раз уступил своим оппонентам. После поражений в матчах с «Лорьяном» (0:1) и «Брестом» (0:1) «бордовые» разделили очки в гостях с «Монпелье» (2:2).

«Лион» находится на седьмом месте рейтинга, заработав за 35 туров 55 баллов. Чтобы попасть в зону еврокубков, «ткачам» нужно отыграть гандикап в пять очков.

Выделим, что футболисты «Лиона» выиграли три их прошлых четырех матчей чемпионата Франции. Успешными для клуба получились встречи с «Бордо» (6:1), «Монпелье» (5:2) и «Марселем» (3:0), которые были разбавлены проигрышем от «Бреста» (1:2).

Информация для ставок

  • «Мец» не побеждал в 14 прошлых турах Лиги 1
  • «Лион» сыграл на ТБ(2,5) гола в 4 предыдущих турах чемпионата
  • «Лион» выиграл в 4 предыдущих матчах на поле «Меца»

Прогноз

«Лион» вполне заслуженно считается фаворитом матча, которые обещает быть результативным. Предлагаем ставку на победу гостей и ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.14 1.26 2.53 1.58 1.98 1.93
Мелбет 2.44 1.53
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:03
Победа команды "Лион" в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:58
Мец имеет большие проблемы с составом. Семь игроков не смогут помочь Мецу в матче с Лионом. В то время как у Лиона лазарет абсолютно пуст. Отсюда во многом и вытекают нисходящие показатели Меца в последнее время. Также Лион будет сильно мотивирован с точки зрения турнирной таблицы.
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