«Мец» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (08.05.2022)

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вчера, 11:08

Ставки букмекеров

У букмекеров мало сомнений в том, что «Лион» заработает три очка по итогам этой встречи. Ставки на победу гостей в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.40. Для сравнения – ничья играется по цене 4.80, а победа «Меца» доступна по котировке 7.00.

Эксперты также склоняются к тому, что команды покажут результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.50, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Мец» занимает последнее место турнирной таблицы. У клуба практически нет шансов избежать прямого вылета. На его счету 25 баллов, а отставание от 18-й позиции составляет шесть очков.

По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 «Мец» одержал только четыре победы. Еще 13 раз клуб сыграл вничью и в18 раз уступил своим оппонентам. После поражений в матчах с «Лорьяном» (0:1) и «Брестом» (0:1) «бордовые» разделили очки в гостях с «Монпелье» (2:2).

«Лион» находится на седьмом месте рейтинга, заработав за 35 туров 55 баллов. Чтобы попасть в зону еврокубков, «ткачам» нужно отыграть гандикап в пять очков.

Выделим, что футболисты «Лиона» выиграли три их прошлых четырех матчей чемпионата Франции. Успешными для клуба получились встречи с «Бордо» (6:1), «Монпелье» (5:2) и «Марселем» (3:0), которые были разбавлены проигрышем от «Бреста» (1:2).

Информация для ставок

«Мец» не побеждал в 14 прошлых турах Лиги 1

«Лион» сыграл на ТБ (2,5) гола в 4 предыдущих турах чемпионата

(2,5) гола в 4 предыдущих турах чемпионата «Лион» выиграл в 4 предыдущих матчах на поле «Меца»

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