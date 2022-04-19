«Монако» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

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вчера, 14:51

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Монако» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.85, а шансы «Ниццы» набрать три очка оцениваются в 4.20. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.75.

Если анализировать линию голов, то здесь небольшое преимущество на стороне результативного исхода. Ставки ТБ (2,5) принимаются по цене 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Монако» приблизился к зоне еврокубков, обосновавшись на шестом месте чемпионата. Случилось это после того, как команда одержала четыре победы кряду в Лиге 1, обыграв таких соперников: «Ренн» (3:2), «Труа» (2:1), «Мец» (2:1) и ПСЖ (3:0).

Если рассматривать домашние успехи «Монако» в Лиге 1, то они следующие: девять побед, четыре ничейных матча и три поражения. Атака команды на своем поле организовала 31 забитый гол, а защита допустила 14 результативных ошибок.

«Ницца» выпала из тройки лидеров, опустившись на четвертую позицию рейтинга. После длительной серии неудач команда смогла обыграть дома «Лорьян» (2:1) в минувшем туре, забив победный гол в самой концовке.

В разрезе гостевых игр чемпионата Франции «Ницца» выступает следующим образом: восемь побед, три ничьи и пять проигрышей. Соотношение забитых и пропущенных голов на выезде «орлы» установили на отметке 21:12.

Информация для ставок

«Монако» забивал минимум 2 гола в 5 прошлых матчах с «Ниццей»

«Монако» сыграл на ТБ (2,5) мячей в 4 предыдущих турах Лиги 1

(2,5) мячей в 4 предыдущих турах Лиги 1 «Ницца» не выигрывала в 5 предыдущих гостевых матчах чемпионата Франции

«Монако» и «Ницца» организовали выигрыш ставки ТБ (2,5) в 6 из прошлых 7 очных встреч

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