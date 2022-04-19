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«Монако» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

вчера, 14:51
Монако

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Монако» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.85, а шансы «Ниццы» набрать три очка оцениваются в 4.20. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.893.804.32
Фонбет 1.85 3.70 4.30
BetBoom 1.85 3.82 4.32

Если анализировать линию голов, то здесь небольшое преимущество на стороне результативного исхода. Ставки ТБ(2,5) принимаются по цене 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Монако» приблизился к зоне еврокубков, обосновавшись на шестом месте чемпионата. Случилось это после того, как команда одержала четыре победы кряду в Лиге 1, обыграв таких соперников: «Ренн» (3:2), «Труа» (2:1), «Мец» (2:1) и ПСЖ (3:0).

Если рассматривать домашние успехи «Монако» в Лиге 1, то они следующие: девять побед, четыре ничейных матча и три поражения. Атака команды на своем поле организовала 31 забитый гол, а защита допустила 14 результативных ошибок.

«Ницца» выпала из тройки лидеров, опустившись на четвертую позицию рейтинга. После длительной серии неудач команда смогла обыграть дома «Лорьян» (2:1) в минувшем туре, забив победный гол в самой концовке.

В разрезе гостевых игр чемпионата Франции «Ницца» выступает следующим образом: восемь побед, три ничьи и пять проигрышей. Соотношение забитых и пропущенных голов на выезде «орлы» установили на отметке 21:12.

Информация для ставок

  • «Монако» забивал минимум 2 гола в 5 прошлых матчах с «Ниццей»
  • «Монако» сыграл на ТБ(2,5) мячей в 4 предыдущих турах Лиги 1
  • «Ницца» не выигрывала в 5 предыдущих гостевых матчах чемпионата Франции
  • «Монако» и «Ницца» организовали выигрыш ставки ТБ(2,5) в 6 из прошлых 7 очных встреч

Прогноз

Поскольку обе команды метят в призовую тройку, от них следует ожидать игры с прицелом на атаку. Предлагаем пари на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.44 2.05 1.87 1.58 2.52
Фонбет 2.00 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:12
Победа команды "Монако" и тотал больше 2,5 в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 14:56
У гостей есть проблемы с нападением, однако Ницца по-прежнему остается наименее пропускаемой командой на выезде. Менее одного мяча за тур. Учитывая матч за шесть баллов в таких случаях, учитывая желание не пропустить вперед соперника, предположу что "орлята" сделают ставку на оборону. И не будут играть в открытый футбол. Со Страсбуром в целом получилось, с Марселем практически тоже. Монако победы достаются с большим трудом. Не уверен что "монегаски" не просто наберут три очка, но и сделают это с разницей более чем в один гол.
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