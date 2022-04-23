«Нант» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

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вчера, 11:17

Ставки букмекеров

«Нант» идет фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.77. Поставить на победу «Бордо» можно по цене 4.30, а за ничью выставлена котировка 3.70.

Эксперты также считают, что у команд больше шансов продемонстрировать результативный футбол. Пари на ТБ (2,5) гола идут в линии по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

В пяти последних турах лиги «Нант» довольствовался только одной победой. После успешной игры на поле «Клермона» (3:2) «канарейки» последовательно разделили очки с «Брестом» (1:1) и «Анже» (1:1), а среди уходящей недели команда зафиксировала 12 поражение в чемпионате, уступив в гостях «Марселю» (2:3).

В общем зачете «Нант» опустился на 10 место. 47 набранных очков, с дистанцией от зоны еврокубков в девять баллов.

«Бордо» ведет борьбу за выживание. Находясь на предпоследнем месте рейтинга, команда отстает от спасительной зоны на пять баллов. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 клуб организовал пять побед и 12 ничейных встреч, при 16-и поражениях.

После победной встречи с «Мецем» (3:1) футболисты «Бордо» уступили в гостях «Лиону» (1:6), а также разделили очки с «Сент-Этьеном» (2:2).

Информация для ставок

«Бордо» сыграл на ТБ (2,5) голов в 19 из последних 22 гостевых матчей Лиги 1

(2,5) голов в 19 из последних 22 гостевых матчей Лиги 1 «Бордо» не побеждал в 7 последних выездных играх чемпионата

«Нант» забивал и пропускал голы в 4 турах кряду чемпионата Франции

Прогноз

Анализ линии и статистики дает основания рекомендовать ставку на «обе забьют – да». Такой исход в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.78.