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«Нант» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

вчера, 11:17
Нант

Ставки букмекеров

«Нант» идет фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.77. Поставить на победу «Бордо» можно по цене 4.30, а за ничью выставлена котировка 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.863.724.61
Фонбет 1.80 3.70 4.50
Мелбет 1.85 3.92 4.54
1XBET 1.85 3.92 4.54
BetBoom 1.84 3.67 4.57

Эксперты также считают, что у команд больше шансов продемонстрировать результативный футбол. Пари на ТБ(2,5) гола идут в линии по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

В пяти последних турах лиги «Нант» довольствовался только одной победой. После успешной игры на поле «Клермона» (3:2) «канарейки» последовательно разделили очки с «Брестом» (1:1) и «Анже» (1:1), а среди уходящей недели команда зафиксировала 12 поражение в чемпионате, уступив в гостях «Марселю» (2:3).

В общем зачете «Нант» опустился на 10 место. 47 набранных очков, с дистанцией от зоны еврокубков в девять баллов.

«Бордо» ведет борьбу за выживание. Находясь на предпоследнем месте рейтинга, команда отстает от спасительной зоны на пять баллов. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 клуб организовал пять побед и 12 ничейных встреч, при 16-и поражениях.

После победной встречи с «Мецем» (3:1) футболисты «Бордо» уступили в гостях «Лиону» (1:6), а также разделили очки с «Сент-Этьеном» (2:2).

Информация для ставок

  • «Бордо» сыграл на ТБ(2,5) голов в 19 из последних 22 гостевых матчей Лиги 1
  • «Бордо» не побеждал в 7 последних выездных играх чемпионата
  • «Нант» забивал и пропускал голы в 4 турах кряду чемпионата Франции

Прогноз

Анализ линии и статистики дает основания рекомендовать ставку на «обе забьют – да». Такой исход в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.78.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.45 1.99 1.92 1.55 2.60
Фонбет 1.95 1.87
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.00 1.94
Все комментарии
2jf8pgxb3ydy
2jf8pgxb3ydy
вчера в 17:25
Футбольный клуб «Нант» одержит победу.
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