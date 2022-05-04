«Нант» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (11.05.2022)

1651645572

вчера, 09:26

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи эксперты видят «Ренн». Поставить на победу гостей букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.70. Шансы «Нанта» набрать три очка оцениваются в 4.70, а ничья идет по котировке 4.05.

В линии голов лидируют ставки на результативный футбол. Вариант ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Нант» находится на девятом месте чемпионата Франции, набрав 51 балл. На финише сезона «канарейки» уже не решают турнирных задач в Лиге 1.

При этом в пяти предыдущих турах «Нант» допустил только один проигрыш, уступив «Марселю» (2:3). Также в данной серии команда победила «Бордо» (5:3), и трижды сыграла вничью – «Брест» (1:1), «Анже» (1:1) и «Ланс» (2:2).

«Ренн» претендует на медали, занимая на данный момент третью строчку рейтинга. После неудачных матчей с «Монако» (2:3) и «Страсбуром» (1:2) «красно-черные» набрали максимум очков в противостояниях с «Лорьяном» (5:0) и «Сент-Этьеном» (2:0).

Выделим, что в 17-и гостевых матчах чемпионата «Ренн» добыл шесть побед и четыре ничьи, допустив семь поражений от соперников.

Информация для ставок

«Ренн» выиграл 3 из прошлых 4 матчей против «Нанта»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых очных встречах

«Ренн» побеждал и не пропускал голы в 2 прошлых турах чемпионата

Прогноз

Учитывая мотивацию гостей, а также статистику очных встреч соперников, рекомендуем поставить на победу «Ренна» по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.