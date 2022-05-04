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«Нант» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (11.05.2022)

вчера, 09:26
Нант

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи эксперты видят «Ренн». Поставить на победу гостей букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.70. Шансы «Нанта» набрать три очка оцениваются в 4.70, а ничья идет по котировке 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.544.041.70
Фонбет 4.70 4.10 1.68
Мелбет 4.88 4.18 1.75
1XBET 4.88 4.18 1.75

В линии голов лидируют ставки на результативный футбол. Вариант ТБ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Нант» находится на девятом месте чемпионата Франции, набрав 51 балл. На финише сезона «канарейки» уже не решают турнирных задач в Лиге 1.

При этом в пяти предыдущих турах «Нант» допустил только один проигрыш, уступив «Марселю» (2:3). Также в данной серии команда победила «Бордо» (5:3), и трижды сыграла вничью – «Брест» (1:1), «Анже» (1:1) и «Ланс» (2:2).

«Ренн» претендует на медали, занимая на данный момент третью строчку рейтинга. После неудачных матчей с «Монако» (2:3) и «Страсбуром» (1:2) «красно-черные» набрали максимум очков в противостояниях с «Лорьяном» (5:0) и «Сент-Этьеном» (2:0).

Выделим, что в 17-и гостевых матчах чемпионата «Ренн» добыл шесть побед и четыре ничьи, допустив семь поражений от соперников.

Информация для ставок

  • «Ренн» выиграл 3 из прошлых 4 матчей против «Нанта»
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых очных встречах
  • «Ренн» побеждал и не пропускал голы в 2 прошлых турах чемпионата

Прогноз

Учитывая мотивацию гостей, а также статистику очных встреч соперников, рекомендуем поставить на победу «Ренна» по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.16 1.35 2.09 1.75 1.64 2.27
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.16 1.81
1XBET 2.16 1.81
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 10:38
Победа команды "Ренн" или ничья в этом матче.
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