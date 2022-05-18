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«Нант» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

вчера, 16:00
Нант

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этого матча эксперты видят гостевую команду. Ставки на победу «Нанта» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.65, а на победу «Сент-Этьена» можно поставить по котировке 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.643.552.73
Фонбет 2.55 3.65 2.60
Мелбет 2.66 3.92 2.60
1XBET 2.69 3.88 2.59
BetBoom 2.59 3.61 2.70

В линии голов аналитики отдают предпочтение результативному исходу грядущего противостояния. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.55, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

Футболисты «Нанта» заработали 54 очка в чемпионате Франции, заняв девятое место рейтинга перед последним туром. По ходу сезона «канарейки» провели 15 победных и девять ничейных встреч, уступив 13 раз своим соперникам.

После победы над «Ниццей» (1:0) в финале Кубка Франции «Нант» обыграл в чемпионате «Ренн» (2:1), а также проиграл в гостях «Лиону» (2:3).

«Сент-Этьен» занимает предпоследнее место рейтинга в Лиге 1. Чтобы избежать прямого вылета во второй дивизион, клубу нужно побеждать в предстоящем матче и надеется, что прямой конкурент в лице «Меца» уступит в гостях ПСЖ.

При этом актуальная форма игроков «Сент-Этьена» вызывает огромные вопросы. В их пассиве четыре поражения кряду: от «Монако» (1:4), «Ренна» (0:2), «Ниццы» (2:4) и «Реймса» (1:2).

Информация для ставок

  • «Нант» сыграл на ТБ(2,5) гола в 5 прошлых турах Лиги 1
  • «Сент-Этьен» сыграл на ТБ(2,5) в 7 из прошлых 8 матчей чемпионата
  • «Нант» забивал минимум два гола в 5 последних турах Лиги 1

Прогноз

В этом матче рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.74 1.30 2.35 1.65 1.86 2.03
Мелбет 2.39 1.55
1XBET 2.41 1.66
Все комментарии
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вчера в 17:06
Футбольный клуб «Сент-Этьен» одержит победу.
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