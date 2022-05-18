«Нант» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

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вчера, 16:00

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этого матча эксперты видят гостевую команду. Ставки на победу «Нанта» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.65, а на победу «Сент-Этьена» можно поставить по котировке 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.80.

В линии голов аналитики отдают предпочтение результативному исходу грядущего противостояния. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.55, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

Футболисты «Нанта» заработали 54 очка в чемпионате Франции, заняв девятое место рейтинга перед последним туром. По ходу сезона «канарейки» провели 15 победных и девять ничейных встреч, уступив 13 раз своим соперникам.

После победы над «Ниццей» (1:0) в финале Кубка Франции «Нант» обыграл в чемпионате «Ренн» (2:1), а также проиграл в гостях «Лиону» (2:3).

«Сент-Этьен» занимает предпоследнее место рейтинга в Лиге 1. Чтобы избежать прямого вылета во второй дивизион, клубу нужно побеждать в предстоящем матче и надеется, что прямой конкурент в лице «Меца» уступит в гостях ПСЖ .

При этом актуальная форма игроков «Сент-Этьена» вызывает огромные вопросы. В их пассиве четыре поражения кряду: от «Монако» (1:4), «Ренна» (0:2), «Ниццы» (2:4) и «Реймса» (1:2).

Информация для ставок

«Нант» сыграл на ТБ (2,5) гола в 5 прошлых турах Лиги 1

(2,5) гола в 5 прошлых турах Лиги 1 «Сент-Этьен» сыграл на ТБ (2,5) в 7 из прошлых 8 матчей чемпионата

(2,5) в 7 из прошлых 8 матчей чемпионата «Нант» забивал минимум два гола в 5 последних турах Лиги 1

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