«Ницца» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

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вчера, 13:44

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет представила такую линию на эту игру: победа «Ниццы» идет по коэффициенту 1.75, за ничью выставлена цена 3.90, а победа «Лилля» доступна по котировке 4.80. Как видим, хозяева считаются фаворитами встречи.

Эксперты также склоняются к результативному исходу этого матча. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по цене 1.80, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

За два тура до финиша чемпионата «Ницца» находится на четвертом месте рейтинга. Команда одержала три победы кряду в Лиге 1, последовательно обыграв следующих соперников: «Труа» (1:0), «Бордо» (1:0) и «Сент-Этьег» (4:2).

В домашних играх чемпионата Франции «Ницца» зарекомендовала себя так: 10 выигранных матчей, четыре ничьи и четыре поражения. Атака хозяев в родных стенах организовала 26 голов, а защита допустила 18 пропущенных мячей.

«Лилль» уже не преследует турнирных задач. Базируясь на 10-м месте рейтинга, клуб лишился возможности вести борьбу за место в зоне еврокубков. Положение команды резко ухудшилось после того, как она проиграла четыре из последних пяти матчей в Лиге 1.

Предыдущие неудачи «Лилля» зафиксированы в противостояниях с «Труа» (0:3) и «Монако» (1:2), которым предшествовала 13-я победа в сезоне — дома над «Страсбуром» (1:0).

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) гола сыграла в 7 из последних 8 встреч команд на поле «Ниццы»

«Ницца» не проигрывала 17 из предыдущих 19 матчей против «Лилля»

«Ницца» побеждала в 5 из прошлых 6 домашних матчей Лиги 1

Прогноз

Ставка на победу «Ниццы» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет видится оптимальным решением для этого матча.