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«Ницца» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

вчера, 13:44
Ницца

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет представила такую линию на эту игру: победа «Ниццы» идет по коэффициенту 1.75, за ничью выставлена цена 3.90, а победа «Лилля» доступна по котировке 4.80. Как видим, хозяева считаются фаворитами встречи.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.694.314.80
Фонбет 1.70 4.20 4.60
1XBET 1.71 4.38 4.92
BetBoom 1.69 4.19 4.89

Эксперты также склоняются к результативному исходу этого матча. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по цене 1.80, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

За два тура до финиша чемпионата «Ницца» находится на четвертом месте рейтинга. Команда одержала три победы кряду в Лиге 1, последовательно обыграв следующих соперников: «Труа» (1:0), «Бордо» (1:0) и «Сент-Этьег» (4:2).

В домашних играх чемпионата Франции «Ницца» зарекомендовала себя так: 10 выигранных матчей, четыре ничьи и четыре поражения. Атака хозяев в родных стенах организовала 26 голов, а защита допустила 18 пропущенных мячей.

«Лилль» уже не преследует турнирных задач. Базируясь на 10-м месте рейтинга, клуб лишился возможности вести борьбу за место в зоне еврокубков. Положение команды резко ухудшилось после того, как она проиграла четыре из последних пяти матчей в Лиге 1.

Предыдущие неудачи «Лилля» зафиксированы в противостояниях с «Труа» (0:3) и «Монако» (1:2), которым предшествовала 13-я победа в сезоне — дома над «Страсбуром» (1:0).

Информация для ставок

  • Ставка ТМ(2,5) гола сыграла в 7 из последних 8 встреч команд на поле «Ниццы»
  • «Ницца» не проигрывала 17 из предыдущих 19 матчей против «Лилля»
  • «Ницца» побеждала в 5 из прошлых 6 домашних матчей Лиги 1

Прогноз

Ставка на победу «Ниццы» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет видится оптимальным решением для этого матча.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.42 1.34 2.23 1.71 1.72 2.20
Фонбет 2.20 1.70
1XBET 2.29 1.73
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:37
Победа команды хозяев поля с форой (0).
izrafel
izrafel
вчера в 14:26
Хозяева выиграют этот матч
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