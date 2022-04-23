«Ницца» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

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вчера, 11:16

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Ниццы» в предстоящей игре букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.60 – хозяева считаются фаворитом. Заключить пари на ничью можно по цене 3.80, а победа «Труа» оценивается в 5.50.

Анализ линии голов говорит о том, что эксперты не ожидают от команд результативного футбола. Пари на ТМ(2,5) голов принимаются по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

«Ницца» угодила в кризис. Одна победа в пяти минувших турах лиги откинула команду на шестое место турнирной таблицы, а дистанция от лидирующей тройки увеличилась до двух очков.

Среди уходящей недели «Ницца» допустила 10 поражение в сезоне, уступив в гостях «Монако» (1:0). Прежде команда с огромным трудом набрала три очка в домашней игре против «Лорьян» (2:1), где победный гол был забит под занавес встречи.

«Труа» занимает 16 место чемпионата, набрав в общей сложности 33 балла. Такой результат позволяет клубу опережать зону прямого вылета на шесть очков. После успешного матча против «Реймса» (1:0) на домашней арене клуб допустил проигрыши в играх с «Монако» (1:2) и «Клермоном» (0:1), а также разделил очки со «Страсбуром» (1:1).

Информация для ставок

«Труа» сыграла на ТМ(2,5) голов в 7 из последних 8 матчей Лиги 1

«Ницца» выиграла 5 из последних 6 матчей на своем поле

«Ницца» побеждала «Труа» в 3 из предыдущих 4 домашних матчей

Прогноз

Статистика очных встреч команд на поле «Ниццы» дает основания прогнозировать поражение «Труа». Предлагаем комбинированную ставку на П1 и ТМ(4,5) голов по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.