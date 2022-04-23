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«Ницца» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (24.04.2022)

вчера, 11:16
Ницца

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Ниццы» в предстоящей игре букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.60 – хозяева считаются фаворитом. Заключить пари на ничью можно по цене 3.80, а победа «Труа» оценивается в 5.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.654.035.86
Фонбет 1.58 4.10 5.90
Мелбет 1.64 4.18 6.00
1XBET 1.65 4.14 5.95
BetBoom 1.59 4.17 6.11

Анализ линии голов говорит о том, что эксперты не ожидают от команд результативного футбола. Пари на ТМ(2,5) голов принимаются по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Ницца» угодила в кризис. Одна победа в пяти минувших турах лиги откинула команду на шестое место турнирной таблицы, а дистанция от лидирующей тройки увеличилась до двух очков.

Среди уходящей недели «Ницца» допустила 10 поражение в сезоне, уступив в гостях «Монако» (1:0). Прежде команда с огромным трудом набрала три очка в домашней игре против «Лорьян» (2:1), где победный гол был забит под занавес встречи.

«Труа» занимает 16 место чемпионата, набрав в общей сложности 33 балла. Такой результат позволяет клубу опережать зону прямого вылета на шесть очков. После успешного матча против «Реймса» (1:0) на домашней арене клуб допустил проигрыши в играх с «Монако» (1:2) и «Клермоном» (0:1), а также разделил очки со «Страсбуром» (1:1).

Информация для ставок

  • «Труа» сыграла на ТМ(2,5) голов в 7 из последних 8 матчей Лиги 1
  • «Ницца» выиграла 5 из последних 6 матчей на своем поле
  • «Ницца» побеждала «Труа» в 3 из предыдущих 4 домашних матчей

Прогноз

Статистика очных встреч команд на поле «Ниццы» дает основания прогнозировать поражение «Труа». Предлагаем комбинированную ставку на П1 и ТМ(4,5) голов по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.85 1.98
Мелбет 1.92 2.02
1XBET 1.88 2.07
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:22
Победа команды "Ниццы" и тотал меньше 2,5 в этом матче.
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