ПСЖ – «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (23.04.2022)

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вчера, 17:07

Ставки букмекеров

ПСЖ безоговорочный фаворит этого матча. Ставки на победу хозяев в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.30. Поставить на ничейных исход можно по цене 6.00, а за победу «Ланса» выставлена котировка 9.00.

Линия букмекера также двигается в пользу результативного формата этой встречи. Ставки на ТБ (2,5) голов принимаются по котировке 1.40, ТМ(2,5) – 2.63.

Форма команд

Отрыв от второго места ПСЖ увеличил до 15 очков. Таким образом, парижский клуб находится в нескольких шагах от того, чтобы досрочно оформить чемпионский титул. За 33 тура Лиги 1 команда заработала 77 баллов со следующими показателями успешности: 24 победы, пять ничейных встреч и четыре поражения.

Отметим, что после результативных побед над «Лорьяном» (5:1) и «Клермоном» (6:1), ПСЖ последовательно оставил без очков «Марсель» (2:1) и «Анже» (3:0).

«Ланс» занимает седьмое место турнирной таблицы, имея 53 очка. От лидирующей тройки клуб отстает на три балла, что позволяет ему претендовать на медали. Положение команды резко улучшилось после трех побед подряд, которые удалось оформить в играх с «Ниццей» (3:0), «Лиллем» (2:1) и «Монпелье» (2:0).

Информация для ставок

ПСЖ забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 домашних матчей

забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 домашних матчей Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 очных встреч

«Ланс» не проигрывал в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей Лиги 1

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