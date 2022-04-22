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ПСЖ – «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (23.04.2022)

вчера, 17:07
ПСЖ

Ставки букмекеров

ПСЖ безоговорочный фаворит этого матча. Ставки на победу хозяев в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.30. Поставить на ничейных исход можно по цене 6.00, а за победу «Ланса» выставлена котировка 9.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.306.119.81
Фонбет 1.32 5.70 8.50
Мелбет 1.34 6.10 9.30
1XBET 1.34 6.10 9.30
BetBoom 1.32 5.97 9.16

Линия букмекера также двигается в пользу результативного формата этой встречи. Ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по котировке 1.40, ТМ(2,5) – 2.63.

Форма команд

Отрыв от второго места ПСЖ увеличил до 15 очков. Таким образом, парижский клуб находится в нескольких шагах от того, чтобы досрочно оформить чемпионский титул. За 33 тура Лиги 1 команда заработала 77 баллов со следующими показателями успешности: 24 победы, пять ничейных встреч и четыре поражения.

Отметим, что после результативных побед над «Лорьяном» (5:1) и «Клермоном» (6:1), ПСЖ последовательно оставил без очков «Марсель» (2:1) и «Анже» (3:0).

«Ланс» занимает седьмое место турнирной таблицы, имея 53 очка. От лидирующей тройки клуб отстает на три балла, что позволяет ему претендовать на медали. Положение команды резко улучшилось после трех побед подряд, которые удалось оформить в играх с «Ниццей» (3:0), «Лиллем» (2:1) и «Монпелье» (2:0).

Информация для ставок

  • ПСЖ забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 домашних матчей
  • Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 очных встреч
  • «Ланс» не проигрывал в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей Лиги 1

Прогноз

Защита ПСЖ не видится надежной на данный момент. Учитывая это, а также мотивацию «Ланса», рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.44 2.35 1.65
Мелбет 2.86 1.40
1XBET 2.86 1.40
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:46
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 19:30
Победа гостей.
shlomo
shlomo
вчера в 18:21
В Лансе в первом круге было 1-1 и упорная ничья. С учётом того, что после своего возвращения гости забивали в каждом из 3 матчей в ворота нового чемпиона, с учётом того, что парижане выполнили задачу в чемпионате и легко могут использовать ротацию, а также великолепную форму гостей, то с таким КФ гол Ланса становится обязательным для заигрыша. Поччетино уже навострил из Парижа лыжи и думаю под конец чемпионата мы много увидим интересных результатов в исполнении парижан.
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