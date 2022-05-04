ПСЖ – «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (08.05.2022)

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вчера, 09:33

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что отсутствие турнирной мотивации не помешает игрокам ПСЖ добыть максимальный результат в этой игре. Ставки на победу хозяев поля БК Фонбет принимает по скромному коэффициенту 1.15. Поставить на ничью можно по цене 8.00, а победа «Труа» идет по котировке 13.00

Также у экспертов мало сомнений в том, что матч в Париже получится результативным. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.30, ТМ(2,5) – 2.85.

Форма команд

После ничейной встречи с «Лансом» на домашней арене (1:1) ПСЖ стал недосягаем для конкурентов и досрочно завоевал чемпионский титул Лиги 1. Также в минувшем туре чемпионата парижане разделили очки со «Страсбуром» (3:3) в результативной встрече.

По ходу завершающегося розыгрыша чемпионата ПСЖ провел 24 матча, семь ничейных встреч и допустил четыре поражения. Атака парижан традиционно стала самой результативной – 79 забитых голов, а защита пропустила 34 мяча.

«Труа» за три тура до финиша занимает четвертое место рейтинга. Имея в активе 36 баллов, клуб опережает подвальную часть турнирной таблицы на пять очков. По итогам прошлого тура Лиги 1 команда поправила турнирное положение, обыграв на домашней арене «Лилль» (3:0). Выделим, что прежде футболистам «Труа» не удавалось победить на протяжении четырех матчей – три проигрыша и ничья.

Информация для ставок

У ПСЖ нет поражений в 20 прошлых домашних матчах Лиги 1

нет поражений в 20 прошлых домашних матчах Лиги 1 ПСЖ обеспечил выигрыш ставки ТБ (2,5) в 7 из последних 8 матчей чемпионата

обеспечил выигрыш ставки (2,5) в 7 из последних 8 матчей чемпионата ПСЖ побеждал «Труа» в 8 предыдущих очных матчах

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