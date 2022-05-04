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ПСЖ – «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (08.05.2022)

вчера, 09:33
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что отсутствие турнирной мотивации не помешает игрокам ПСЖ добыть максимальный результат в этой игре. Ставки на победу хозяев поля БК Фонбет принимает по скромному коэффициенту 1.15. Поставить на ничью можно по цене 8.00, а победа «Труа» идет по котировке 13.00

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.178.1618.21
Фонбет 1.17 7.40 17.00
Мелбет 1.20 8.30 16.00
1XBET 1.20 8.30 16.00
BetBoom 1.17 8.06 17.92

Также у экспертов мало сомнений в том, что матч в Париже получится результативным. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.30, ТМ(2,5) – 2.85.

Форма команд

После ничейной встречи с «Лансом» на домашней арене (1:1) ПСЖ стал недосягаем для конкурентов и досрочно завоевал чемпионский титул Лиги 1. Также в минувшем туре чемпионата парижане разделили очки со «Страсбуром» (3:3) в результативной встрече.

По ходу завершающегося розыгрыша чемпионата ПСЖ провел 24 матча, семь ничейных встреч и допустил четыре поражения. Атака парижан традиционно стала самой результативной – 79 забитых голов, а защита пропустила 34 мяча.

«Труа» за три тура до финиша занимает четвертое место рейтинга. Имея в активе 36 баллов, клуб опережает подвальную часть турнирной таблицы на пять очков. По итогам прошлого тура Лиги 1 команда поправила турнирное положение, обыграв на домашней арене «Лилль» (3:0). Выделим, что прежде футболистам «Труа» не удавалось победить на протяжении четырех матчей – три проигрыша и ничья.

Информация для ставок

  • У ПСЖ нет поражений в 20 прошлых домашних матчах Лиги 1
  • ПСЖ обеспечил выигрыш ставки ТБ(2,5) в 7 из последних 8 матчей чемпионата
  • ПСЖ побеждал «Труа» в 8 предыдущих очных матчах

Прогноз

На этот матч мы рекомендуем комбинированную ставку – победа ПСЖ через ТБ(2,5) гола. Такой исход в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.43 2.37 1.63
Мелбет 2.90 1.39
1XBET 2.90 1.39
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:20
Победа команды хозяев поля в этом матче.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 10:21
ПСЖ победит.
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