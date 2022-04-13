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«Сент-Этьен» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (16.04.2022)

вчера, 12:37
Брест

Ставки букмекеров

«Сент-Этьен» считается небольшим фаворитом этого матча. Ставки на победу хозяев букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.35. Шансы «Бреста» одержать викторию оцениваются в 3.20, а на ничью можно поставить по котировке 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.25 3.35 3.25
Мелбет 2.35 3.50 3.26
BetBoom 2.31 3.36 3.31

Анализ линии голов дает понять, что эксперты не ожидают от команд результативного футбола. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.78, ТБ(2,5) – 2.14.

Форма команд

«Сент-Этьен» расположился на 18-м месте чемпионата, набрав 27 баллов. По ходу сезона команда взяла шесть побед, девять раз сыграла вничью и проиграла 16 матчей своим соперникам. Атака у клуба организовала 33 забитых гола, а защита пропустила 61 мяч.

Выделим, что «Сент-Этьен» провалился в двух последних матчах Лиги 1, в которых «зелено-белые» проиграли «Марселю» (2:4) и «Лорьяну» (2:6).

«Брест» сигнализирует с 12-й позиции французского первенства. У клуба есть 10 побед и девять ничьих в чемпионате, при 12-и поражениях в пассиве. Показатели забитых и пропущенных голов гости этого противостояния установили на отметках 39:45.

В двух минувших турах Лиги «Брест» заработал четыре балла. После гостевой победы над «Монпелье» (2:1) «красно-белые» разошлись миром дома с «Нантом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Сент-Этьен» забивал и пропускал в 3 прошлых турах Лиги 1
  • «Брест» организовал обмен голами в 2 последних матчах чемпионата
  • «Сент-Этьен» и «Брест» обменялись голами в 4 из предыдущих 5 очных встреч

Прогноз

Пари на «обе забьют» видится оптимальным решением для этого матча. Ставки с таким условием букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.86.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.75 2.08
Мелбет 1.82 2.14
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:17
Слабая оборона у хозяев. Пропускает почти в полтора раза больше Бреста. Сложно отдать преимущество Сент-Этьену. Несмотря на фактор гостевого поля. На нем всего три победы за сезон. Да и очные противостояния не в пользу "зеленых" - ни в одном из последних пяти поединков они не смогли обыграть "пиратов". Букмекеры отдают предпочтение хозяевам лишь из-за того что Сент-Этьен ведет борьбу за выживание и ему больше нужны очки. Сомнительная перспектива одержать победу в игре против крепкого Бреста. х2.
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