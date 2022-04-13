«Сент-Этьен» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (16.04.2022)

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вчера, 12:37

Ставки букмекеров

«Сент-Этьен» считается небольшим фаворитом этого матча. Ставки на победу хозяев букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.35. Шансы «Бреста» одержать викторию оцениваются в 3.20, а на ничью можно поставить по котировке 3.40.

Анализ линии голов дает понять, что эксперты не ожидают от команд результативного футбола. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.78, ТБ (2,5) – 2.14.

Форма команд

«Сент-Этьен» расположился на 18-м месте чемпионата, набрав 27 баллов. По ходу сезона команда взяла шесть побед, девять раз сыграла вничью и проиграла 16 матчей своим соперникам. Атака у клуба организовала 33 забитых гола, а защита пропустила 61 мяч.

Выделим, что «Сент-Этьен» провалился в двух последних матчах Лиги 1, в которых «зелено-белые» проиграли «Марселю» (2:4) и «Лорьяну» (2:6).

«Брест» сигнализирует с 12-й позиции французского первенства. У клуба есть 10 побед и девять ничьих в чемпионате, при 12-и поражениях в пассиве. Показатели забитых и пропущенных голов гости этого противостояния установили на отметках 39:45.

В двух минувших турах Лиги «Брест» заработал четыре балла. После гостевой победы над «Монпелье» (2:1) «красно-белые» разошлись миром дома с «Нантом» (1:1).

Информация для ставок

«Сент-Этьен» забивал и пропускал в 3 прошлых турах Лиги 1

«Брест» организовал обмен голами в 2 последних матчах чемпионата

«Сент-Этьен» и «Брест» обменялись голами в 4 из предыдущих 5 очных встреч

Прогноз

Пари на «обе забьют» видится оптимальным решением для этого матча. Ставки с таким условием букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.86.