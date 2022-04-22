«Сент-Этьен» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (23.04.2022)

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вчера, 17:05

Ставки букмекеров

Гости фаворит грядущего поединка. Ставки на победу «Монако» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.78. Заключить пари на ничью можно с котировкой 3.70, а победа «Сент-Этьена» идет по цене 4.20.

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант пари ТБ (2,5) можно заиграть по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

В турнирной таблице Лиги 1 «Сент-Этьен» находится на 18-м месте. По ходу этой кампании клуб установил такие показатели успешности: семь побед, 19 ничейных встреч и 16 поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов установлено на отметках 37:64.

Стоит обратить внимание, что «Сент-Этьен» успешно провел два матча кряду. После победы над «Брестом» (2:1) клуб разделил очки в гостях с «Бордо» (2:2).

«Монако» одержал пять побед подряд в чемпионате Франции. Такие результаты позволили «красно-белым» делить третье место с «Ренном» и «Страсбуром», у которых тоже по 56 очко.

В общей сложности «Монако» в этом сезоне лиги 16 раз обыграл соперников, восемь раз сыграл с ними вничью и допустил девять поражений.

Информация для ставок

«Монако» забивал минимум 2 гола в 3 прошлых матчах с «Сент-Этьеном»

Команды сыграли на ТБ (2,5) голов в 3 предыдущих очных встречах

(2,5) голов в 3 предыдущих очных встречах «Монако» побеждал с разницей в один гол в 4 прошлых турах Лиги 1

Прогноз

«Монако» находится в превосходной форме и существенно превосходит в классе «Сент-Этьен». Поэтому, рекомендуем рассмотреть ставку на победу гостей по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.