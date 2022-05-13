«Сент-Этьен» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

1652438918

вчера, 13:48

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Сент-Этьен» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.80. Ставки на ничью букмекерская компания Фонбет принимает по цене 3.75, а победа «Реймса» играется по котировке 4.25.

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне результативного исхода. Пари на ТБ (2,5) играются по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Сент-Этьен» занимает 18-е место чемпионата Франции за три тур до финиша. Команда ухудшила турнирное положение, потерпев три поражения кряду. Неудачи клуб зафиксировал в противостояниях с «Монако» (1:4), «Ренном» (0:2) и «Ниццей» (2:4).

В 18-и домашних играх текущего розыгрыша Лиги 1 футболисты «Сент-Этьена» проявили себя так: четыре победных поединках, шесть ничейных и восемь поражений. Атака хозяев на своем поле забила 23 гола, а защита пропустила 36 мячей.

«Реймс» турнирных задач уже не преследует. Заработав за 36 туров 43 балла, клуб расположился на 12-м месте в общем зачете. В трех предыдущих турах чемпионата Франции «Реймс» победил «Лорьян» (2:1), а также потерпел поражения во встречах с «Марселем» (0:1) и «Лансом» (1:2).

Информация для ставок

«Сент-Этьен» сыграл на ТБ (2,5) гола в 5 из прошлых 6 матчей лиги

(2,5) гола в 5 из прошлых 6 матчей лиги «Сент-Этьен» не проигрывал в 8 прошлых домашних матчах против «Реймса»

Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 очных встреч

Прогноз

Учитывая распределение мотивации в этой игре, советуем поставить на победу «Сент-Этьена» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.