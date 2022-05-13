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«Сент-Этьен» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

вчера, 13:48
Сент-Этьен

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Сент-Этьен» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.80. Ставки на ничью букмекерская компания Фонбет принимает по цене 3.75, а победа «Реймса» играется по котировке 4.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.724.194.72
Фонбет 1.90 3.70 4.05
Мелбет 2.05 3.78 3.80
1XBET 2.05 3.78 3.80
BetBoom 2.01 3.49 3.99

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне результативного исхода. Пари на ТБ(2,5) играются по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Сент-Этьен» занимает 18-е место чемпионата Франции за три тур до финиша. Команда ухудшила турнирное положение, потерпев три поражения кряду. Неудачи клуб зафиксировал в противостояниях с «Монако» (1:4), «Ренном» (0:2) и «Ниццей» (2:4).

В 18-и домашних играх текущего розыгрыша Лиги 1 футболисты «Сент-Этьена» проявили себя так: четыре победных поединках, шесть ничейных и восемь поражений. Атака хозяев на своем поле забила 23 гола, а защита пропустила 36 мячей.

«Реймс» турнирных задач уже не преследует. Заработав за 36 туров 43 балла, клуб расположился на 12-м месте в общем зачете. В трех предыдущих турах чемпионата Франции «Реймс» победил «Лорьян» (2:1), а также потерпел поражения во встречах с «Марселем» (0:1) и «Лансом» (1:2).

Информация для ставок

  • «Сент-Этьен» сыграл на ТБ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 матчей лиги
  • «Сент-Этьен» не проигрывал в 8 прошлых домашних матчах против «Реймса»
  • Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 очных встреч

Прогноз

Учитывая распределение мотивации в этой игре, советуем поставить на победу «Сент-Этьена» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.28 1.36 2.18 1.74 1.69 2.25
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.00 1.94
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:24
Гости не про грают
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