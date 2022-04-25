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«Страсбур» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (29.04.2022)

вчера, 11:07
ПСЖ

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи идут гости. Поставить на победу ПСЖ букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.00. Шансы «Страсбура» набрать три очка оцениваются в 3.70, а за ничью выставлена цена 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.283.652.25
Фонбет 3.20 3.55 2.17
Мелбет 3.38 3.66 2.23
1XBET 3.38 3.66 2.23
BetBoom 3.31 3.66 2.19

Аналитики также считают, что команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) принимаются по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Страсбур» опустился на шестое место турнирной таблицы. Случилось это после того, как клуб уступил «Лиллю» (0:1) в минувшем туре чемпионата, оборвав серию без поражений, которая насчитывала 11 игр.

В общей сложности в этом сезоне «Страсбур» взял 15 побед и 11 ничейных результатов, допустив восемь поражений. Атака хозяев предстоящей игры забила 55 гола, а защита пропустила 36 мячей.

ПСЖ находится в шаге от того, чтобы досрочно оформить чемпионский титул Лиги 1. В минувшем туре первенства столичный клуб не удержал победный результат в домашней игре с «Лансом» (1:1), прервав победную серию из четырех поединков.

Выделим, что в гостевых играх чемпионата Франции лидер показал следующую успешность: девять побед, четыре ничьи и четыре поражения. Соотношение действий атаки и защиты 34:21.

Информация для ставок

  • ПСЖ не проигрывал в 34 из последних 38 матчей Лиги 1
  • «Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) гола в 8 из прошлых 9 матчей чемпионата
  • ПСЖ сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 из предыдущих 6 выездных игр Лиги 1
  • «Страсбур» не проигрывал в 7 последних домашних матчах

Прогноз

Анализ статистики, линии и актуальных форм команд, дает основания рекомендовать ставку на ТМ(3) голов по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.42 1.35 2.16 1.77 1.71 2.25
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.19 1.79
1XBET 2.19 1.79
Все комментарии
cqnscddzy9ex
cqnscddzy9ex
вчера в 19:03
Футбольный клуб ПСЖ одержит победу.
hu47xz7ypjms
hu47xz7ypjms
вчера в 19:03
Футбольный клуб ПСЖ выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 18:44
ПСЖ досрочно оформил чемпионство в Лиги 1 этого сезона, скорее всего "Страсбур" не проиграет в этом матче.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:16
Кто знает, все может быть.
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