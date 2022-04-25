«Страсбур» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (29.04.2022)

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вчера, 11:07

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи идут гости. Поставить на победу ПСЖ букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.00. Шансы «Страсбура» набрать три очка оцениваются в 3.70, а за ничью выставлена цена 3.75.

Аналитики также считают, что команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) принимаются по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Страсбур» опустился на шестое место турнирной таблицы. Случилось это после того, как клуб уступил «Лиллю» (0:1) в минувшем туре чемпионата, оборвав серию без поражений, которая насчитывала 11 игр.

В общей сложности в этом сезоне «Страсбур» взял 15 побед и 11 ничейных результатов, допустив восемь поражений. Атака хозяев предстоящей игры забила 55 гола, а защита пропустила 36 мячей.

ПСЖ находится в шаге от того, чтобы досрочно оформить чемпионский титул Лиги 1. В минувшем туре первенства столичный клуб не удержал победный результат в домашней игре с «Лансом» (1:1), прервав победную серию из четырех поединков.

Выделим, что в гостевых играх чемпионата Франции лидер показал следующую успешность: девять побед, четыре ничьи и четыре поражения. Соотношение действий атаки и защиты 34:21.

Информация для ставок

ПСЖ не проигрывал в 34 из последних 38 матчей Лиги 1

не проигрывал в 34 из последних 38 матчей Лиги 1 «Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) гола в 8 из прошлых 9 матчей чемпионата

ПСЖ сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 из предыдущих 6 выездных игр Лиги 1

сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 из предыдущих 6 выездных игр Лиги 1 «Страсбур» не проигрывал в 7 последних домашних матчах

Прогноз

Анализ статистики, линии и актуальных форм команд, дает основания рекомендовать ставку на ТМ(3) голов по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.