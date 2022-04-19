«Страсбур» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

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вчера, 14:42

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Фонбет не определяют фаворита этой встречи. Ставки на победу «Страсбура» идут по коэффициенту 2.50, ничья получила цену 3.40, а победа «Ренна» доступна по котировке 2.65.

Также эксперты не отдают предпочтение возможной результативности в предстоящем матче. Пари на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) гола принимаются по одинаковым котировкам 1.92.

Форма команд

«Страсбур» базируется на пятом месте чемпионата, находясь на серии из 10 туров без поражений. В пяти последних матчах Лиги 1 команда заработала две победы – над «Монако» (1:0) и «Лансом» (1:0), а также сыграла вничью с «Лорьяном» (0:0), «Лионом» (1:1) и «Труа» (1:1).

За 16 домашних игр французского первенства «Страсбур» показал такую успешность: девять выигранных встреч, четыре ничьи и три проигрыша. Команда в родных стенах забила 30 голов и пропустила в ответ 14 мячей.

«Ренн» обосновался на третьем месте рейтинга. В минувшем туре команда допустила 10 поражение, уступив на домашней арене «Монако» (2:3). Прежде клуб не уступал соперникам в семи турах кряду (шесть побед и ничья).

Касательно гостевых результатов «Ренна» в Лиге 1, то они следующие: шесть побед, четыре ничейных встречи и шесть поражений от соперников. Атака команды вне своего поля забила 28 голов, а защита пропустила 21 мяч.

Информация для ставок

«Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) голов в 7 последних турах лиги 1

«Страсбур» и «Ренн» сыграли на ТМ(2,5) в 5 прошлых очных матчах

«Ренн» не уступал «сСтрасбуру» в 5 предыдущих противостояниях

Прогноз

В этой игре надежно выглядит пари на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Фонбет.