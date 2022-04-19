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«Страсбур» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

вчера, 14:42
Страсбур

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Фонбет не определяют фаворита этой встречи. Ставки на победу «Страсбура» идут по коэффициенту 2.50, ничья получила цену 3.40, а победа «Ренна» доступна по котировке 2.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.603.532.83
Фонбет 2.55 3.45 2.75
Мелбет 2.57 3.64 2.85
1XBET 2.57 3.64 2.85
BetBoom 2.60 3.47 2.78

Также эксперты не отдают предпочтение возможной результативности в предстоящем матче. Пари на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) гола принимаются по одинаковым котировкам 1.92.

Форма команд

«Страсбур» базируется на пятом месте чемпионата, находясь на серии из 10 туров без поражений. В пяти последних матчах Лиги 1 команда заработала две победы – над «Монако» (1:0) и «Лансом» (1:0), а также сыграла вничью с «Лорьяном» (0:0), «Лионом» (1:1) и «Труа» (1:1).

За 16 домашних игр французского первенства «Страсбур» показал такую успешность: девять выигранных встреч, четыре ничьи и три проигрыша. Команда в родных стенах забила 30 голов и пропустила в ответ 14 мячей.

«Ренн» обосновался на третьем месте рейтинга. В минувшем туре команда допустила 10 поражение, уступив на домашней арене «Монако» (2:3). Прежде клуб не уступал соперникам в семи турах кряду (шесть побед и ничья).

Касательно гостевых результатов «Ренна» в Лиге 1, то они следующие: шесть побед, четыре ничейных встречи и шесть поражений от соперников. Атака команды вне своего поля забила 28 голов, а защита пропустила 21 мяч.

Информация для ставок

  • «Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) голов в 7 последних турах лиги 1
  • «Страсбур» и «Ренн» сыграли на ТМ(2,5) в 5 прошлых очных матчах
  • «Ренн» не уступал «сСтрасбуру» в 5 предыдущих противостояниях

Прогноз

В этой игре надежно выглядит пари на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.47 1.99 1.92 1.54 2.64
Фонбет 1.95 1.87
Мелбет 2.01 1.93
1XBET 2.01 1.93
Все комментарии
dm3wg3ygh54g
dm3wg3ygh54g
вчера в 18:47
Футбольный клуб «Страсбур» одержит победу.
84y4eamrfy4y
84y4eamrfy4y
вчера в 18:47
Футбольный клуб «Страсбур» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 14:48
Страсбур в последнее время подхватил ничейный синдром. Так, в крайних 8-и матчах у команды 6 ничьих, при 2-х победа. Тем не менее, общая продолжительность серии без поражений насчитывает уже 10 туров (6 мировых исходов и 4 виктории). Еще недавно подопечные Жульена Стефана находились на 4-м месте в турнирной таблице, и имели имели даже определенный отрыв от преследователей. Но из-за большого количества ничьих, "Расинг" переместился на 5-ю позицию.

Ренн в крайнем туре очень неожиданно проиграл на своем поле Монако - 2:3. Примечательно, что бретонцы вышли вперед уже на 3-й минуте, но в дальнейшем все пошло не по их сценарию. До прошлого тура, подопечные Бруно Женезио в Лиге 1 не проигрывали на протяжении 7-и подряд матчей (6 побед и 1 ничья). Ренн сегодня занимает 3-е место в турнирной таблице.

Это прозвучит громко, но на кону место в зоне Лиги Чемпионов. Если Страсбур сейчас победит, то потенциально, может оказаться на 3-м месте. И надо признать, что хозяева вполне могут претендовать на победу. Во-первых, они уже давно не проигрывают. Во-вторых, очень неплохо показывают себя на домашней арене. В-третьих, Ренн на выездах не всегда проявляет себя с лучшей стороны. Ну и конечно, не будем забывать о Жульене Стефане, который долгое время работал с Ренном. Именно он впервые в истории вывел бретонцев в ЛЧ.

Мой прогноз - П1 через фору 0.
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