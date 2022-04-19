«Страсбур» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты букмекерской конторы Фонбет не определяют фаворита этой встречи. Ставки на победу «Страсбура» идут по коэффициенту 2.50, ничья получила цену 3.40, а победа «Ренна» доступна по котировке 2.65.
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сегодня, 22:00
Также эксперты не отдают предпочтение возможной результативности в предстоящем матче. Пари на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) гола принимаются по одинаковым котировкам 1.92.
Форма команд
«Страсбур» базируется на пятом месте чемпионата, находясь на серии из 10 туров без поражений. В пяти последних матчах Лиги 1 команда заработала две победы – над «Монако» (1:0) и «Лансом» (1:0), а также сыграла вничью с «Лорьяном» (0:0), «Лионом» (1:1) и «Труа» (1:1).
За 16 домашних игр французского первенства «Страсбур» показал такую успешность: девять выигранных встреч, четыре ничьи и три проигрыша. Команда в родных стенах забила 30 голов и пропустила в ответ 14 мячей.
«Ренн» обосновался на третьем месте рейтинга. В минувшем туре команда допустила 10 поражение, уступив на домашней арене «Монако» (2:3). Прежде клуб не уступал соперникам в семи турах кряду (шесть побед и ничья).
Касательно гостевых результатов «Ренна» в Лиге 1, то они следующие: шесть побед, четыре ничейных встречи и шесть поражений от соперников. Атака команды вне своего поля забила 28 голов, а защита пропустила 21 мяч.
Информация для ставок
- «Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) голов в 7 последних турах лиги 1
- «Страсбур» и «Ренн» сыграли на ТМ(2,5) в 5 прошлых очных матчах
- «Ренн» не уступал «сСтрасбуру» в 5 предыдущих противостояниях
Прогноз
В этой игре надежно выглядит пари на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Фонбет.
Ренн в крайнем туре очень неожиданно проиграл на своем поле Монако - 2:3. Примечательно, что бретонцы вышли вперед уже на 3-й минуте, но в дальнейшем все пошло не по их сценарию. До прошлого тура, подопечные Бруно Женезио в Лиге 1 не проигрывали на протяжении 7-и подряд матчей (6 побед и 1 ничья). Ренн сегодня занимает 3-е место в турнирной таблице.
Это прозвучит громко, но на кону место в зоне Лиги Чемпионов. Если Страсбур сейчас победит, то потенциально, может оказаться на 3-м месте. И надо признать, что хозяева вполне могут претендовать на победу. Во-первых, они уже давно не проигрывают. Во-вторых, очень неплохо показывают себя на домашней арене. В-третьих, Ренн на выездах не всегда проявляет себя с лучшей стороны. Ну и конечно, не будем забывать о Жульене Стефане, который долгое время работал с Ренном. Именно он впервые в истории вывел бретонцев в ЛЧ.
Мой прогноз - П1 через фору 0.
Ренн в крайнем туре очень неожиданно проиграл на своем поле Монако - 2:3. Примечательно, что бретонцы вышли вперед уже на 3-й минуте, но в дальнейшем все пошло не по их сценарию. До прошлого тура, подопечные Бруно Женезио в Лиге 1 не проигрывали на протяжении 7-и подряд матчей (6 побед и 1 ничья). Ренн сегодня занимает 3-е место в турнирной таблице.
Это прозвучит громко, но на кону место в зоне Лиги Чемпионов. Если Страсбур сейчас победит, то потенциально, может оказаться на 3-м месте. И надо признать, что хозяева вполне могут претендовать на победу. Во-первых, они уже давно не проигрывают. Во-вторых, очень неплохо показывают себя на домашней арене. В-третьих, Ренн на выездах не всегда проявляет себя с лучшей стороны. Ну и конечно, не будем забывать о Жульене Стефане, который долгое время работал с Ренном. Именно он впервые в истории вывел бретонцев в ЛЧ.
Мой прогноз - П1 через фору 0.