«Труа» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (01.05.2022)

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вчера, 11:03

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Лилль» фаворитом данной встречи. Ставки на победу гостей букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.00. Шансы «Труа» набрать три очка оцениваются в 3.60, а ничья играется по котировке 3.40.

Линия голов двигается в пользу низового формата противостояния. Ставки на ТМ(2,5) мячей принимаются по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Труа» занимает 16-е место чемпионата Франции. В активе клуба 33 балла, которые принесли восемь победных и девять ничейных матчей. Еще в 17-и играх Лиги 1 клуб уступал своим оппонентам, а разница забитых и пропущенных голов установлена на отметках 30:47.

Выделим, что футболисты «Труа» заработали только одно очко в четырех предыдущих играх. Помимо поражений от «Монако» (1:2), «Клермона» (0:1) и «Ниццы» (0:1) клуб сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1).

«Лилль» находится на девятой строчке рейтинга. Действующий чемпион Франции заработал 51 балл с такими цифрами успешности: 13 побед, 12 ничейных матчей и девять поражений. Атака «догов» забила 55 голов, а защита допустил 36 результативных ошибок.

В минувшем туре чемпионата «Лилль» одолел на домашней арене «Страсбур» (1:0). Прежде команда последовательно уступала «Реймсу» (1:2) и «Лансу» (1:2).

Информация для ставок

«Труа» сыграла на ТМ(2,5) голов в 8 прошлых матчах на своем поле

«Лилль» сыграл на ТМ(2,5) голов в 7 из прошлых 8 гостевых матчей

«Труа» не забивала больше одного гола в 7 предыдущих турах чемпионата

Прогноз

Ставка на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.70 видится оптимальным вариантом для предстоящего матча.