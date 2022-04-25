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«Труа» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (01.05.2022)

вчера, 11:03
Лилль

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Лилль» фаворитом данной встречи. Ставки на победу гостей букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.00. Шансы «Труа» набрать три очка оцениваются в 3.60, а ничья играется по котировке 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.693.262.12
Фонбет 3.70 3.30 2.10
1XBET 3.78 3.52 2.14

Линия голов двигается в пользу низового формата противостояния. Ставки на ТМ(2,5) мячей принимаются по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Труа» занимает 16-е место чемпионата Франции. В активе клуба 33 балла, которые принесли восемь победных и девять ничейных матчей. Еще в 17-и играх Лиги 1 клуб уступал своим оппонентам, а разница забитых и пропущенных голов установлена на отметках 30:47.

Выделим, что футболисты «Труа» заработали только одно очко в четырех предыдущих играх. Помимо поражений от «Монако» (1:2), «Клермона» (0:1) и «Ниццы» (0:1) клуб сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1).

«Лилль» находится на девятой строчке рейтинга. Действующий чемпион Франции заработал 51 балл с такими цифрами успешности: 13 побед, 12 ничейных матчей и девять поражений. Атака «догов» забила 55 голов, а защита допустил 36 результативных ошибок.

В минувшем туре чемпионата «Лилль» одолел на домашней арене «Страсбур» (1:0). Прежде команда последовательно уступала «Реймсу» (1:2) и «Лансу» (1:2).

Информация для ставок

  • «Труа» сыграла на ТМ(2,5) голов в 8 прошлых матчах на своем поле
  • «Лилль» сыграл на ТМ(2,5) голов в 7 из прошлых 8 гостевых матчей
  • «Труа» не забивала больше одного гола в 7 предыдущих турах чемпионата

Прогноз

Ставка на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.70 видится оптимальным вариантом для предстоящего матча.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.67 1.66 2.22 1.33 3.29
Фонбет 1.67 2.20
1XBET 1.73 2.29
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 14:30
Победа или ничья команды "Лилль" в этом матче.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:31
Победа гостей,
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