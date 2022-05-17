«Париж» — «Сошо». Прогноз на матч второй лиги Франции (17.05.2022)

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вчера, 11:24

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этой встречи эксперты видят домашнюю команду. Поставить на победу «Парижа» в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.35, а победа «Сошо» играется по цене 2.75. Заключить пари на ничью предложено по котировке 3.15.

Аналитики также считают, что команды установят лимит на голы. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

В завершившемся сезона второй лиги Франции «Париж» набрал 70 очков, заняв итоговое четвертое место рейтинга. По ходу турнира клуб установил такую успешность: 20 побед, 10 ничьих и восемь поражений.

«Сошо» пришел к финишу на пятой строчке рейтинга второй лиги, забрав последнюю путевку в турнир плей-офф. Клуб провел 19 победных встреч, 10 раз сыграл вничью и восемь раз уступил своим оппонентам.

Выделим, что «Париж» в двух последних турах смог победить «Амьен» (2:1) и «Гренобль» (2:0). У «Сошо» результаты на финише чемпионата были хуже – поражение от «Валенсьена» (0:1) и ничья с «Дижоном» (2:2).

Информация для ставок

«Париж» не проигрывал в 7 домашних матчах против «Сошо»

«Париж» не проигрывал в 17 последних домашних матчах на своем поле

«Сошо» не побеждал в 3 из последних 5 матчей чемпионата

Прогноз

Поставить на победу «Парижа» с форой (0) букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.65.