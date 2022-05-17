«Париж» — «Сошо». Прогноз на матч второй лиги Франции (17.05.2022)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом этой встречи эксперты видят домашнюю команду. Поставить на победу «Парижа» в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.35, а победа «Сошо» играется по цене 2.75. Заключить пари на ничью предложено по котировке 3.15.
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1 : 2
завершен
вчера, 21:30
Аналитики также считают, что команды установят лимит на голы. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
В завершившемся сезона второй лиги Франции «Париж» набрал 70 очков, заняв итоговое четвертое место рейтинга. По ходу турнира клуб установил такую успешность: 20 побед, 10 ничьих и восемь поражений.
«Сошо» пришел к финишу на пятой строчке рейтинга второй лиги, забрав последнюю путевку в турнир плей-офф. Клуб провел 19 победных встреч, 10 раз сыграл вничью и восемь раз уступил своим оппонентам.
Выделим, что «Париж» в двух последних турах смог победить «Амьен» (2:1) и «Гренобль» (2:0). У «Сошо» результаты на финише чемпионата были хуже – поражение от «Валенсьена» (0:1) и ничья с «Дижоном» (2:2).
Информация для ставок
- «Париж» не проигрывал в 7 домашних матчах против «Сошо»
- «Париж» не проигрывал в 17 последних домашних матчах на своем поле
- «Сошо» не побеждал в 3 из последних 5 матчей чемпионата
Прогноз
Поставить на победу «Парижа» с форой (0) букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.65.