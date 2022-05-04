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«Фрайбург» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (07.05.2022)

вчера, 13:32
Фрайбург

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение «Фрайбургу» по коэффициенту 1.9. На победу гостей в букмекерской конторе Фонбет, игроки могут поставить по коэффициенту 3.85. Вероятность ничьи оценивается по 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.953.883.95
Фонбет 1.90 3.80 3.85
Мелбет 1.96 3.92 3.98
1XBET 1.96 3.92 3.98
BetBoom 1.94 3.74 3.99

На исход с большим количеством забитых мячей (ТБ 2.5) можно поставить по коэффициенту 1.8. Низовой тотал меньше 2.5 мячей стоит 2.01.

Форма команд

«Фрайбург» провел отличный сезон и следующие два тура решат судьбу команды в этом сезоне. Перед стартом очередных поединков «Фрайбург» идет на четвертом месте с 55 очками, которое дает право сыграть в Лиге Чемпионов. Коллективу обязательно необходимо будет побеждать, чтобы сохранить свою позицию. В прошлом матче Бундеслиги «Фрайбург» в сложном поединке обыграл на выезде «Хоффенхайм» (4:3), а немного ранее разошелся миром с «Боруссией» М (3:3).

«Унион» не совсем качественно провел вторую часть сезона и теперь команде необходимо набирать максимальное количество очков, чтобы попасть в еврокубке, при учете осечек прямых конкурентов. Команда занимает седьмое место с 51 баллом и не проигрывает уже несколько матчей подряд. Предстоящий поединок обещает быть интересным, ведь обоим коллективам есть что терять. Два последних матча «Униона» завершились ничьей с «Гройтер Фюрт» (1:1) и победой с «РБ Лейпциг» (2:1).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Фрайбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних поединков «Униона» завершились исходом «обе забьют»
  • «Фрайбург» выиграл только один матч из шести последних с «Унион»
  • «Унион» выиграл четыре матча из десяти последних, проведенных на выезде

Прогноз

Обе команды еще решают задачи в этом сезоне, поэтому будут настроены исключительно на победы. В такой ситуации рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.26 1.38 2.16 1.77 1.65 2.37
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.12 1.84
1XBET 2.12 1.84
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:40
Считаю, что очень умелые впереди Фрайбург и Унион Берлин вполне здесь могут задать жару и перцу в нападении. Отталкиваясь от банальной повышенной мотивации и своей квалифицированной атаки. К слову, тот же Унион изрядно заматерел и подправил себе снайперский прицел в частых кубковых разборках, на внутреннем и интернациональном поприще. Что прекрасно видно по уверенным действиям форвардов "красных" даже в не легких дуэлях с клубами из верхней части таблицы. Мой тутошний выбор - "обе забьют ДА" за неплохой коэффициент
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