«Фрайбург» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (07.05.2022)

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вчера, 13:32

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение «Фрайбургу» по коэффициенту 1.9. На победу гостей в букмекерской конторе Фонбет, игроки могут поставить по коэффициенту 3.85. Вероятность ничьи оценивается по 3.75.

На исход с большим количеством забитых мячей ( ТБ 2.5) можно поставить по коэффициенту 1.8. Низовой тотал меньше 2.5 мячей стоит 2.01.

Форма команд

«Фрайбург» провел отличный сезон и следующие два тура решат судьбу команды в этом сезоне. Перед стартом очередных поединков «Фрайбург» идет на четвертом месте с 55 очками, которое дает право сыграть в Лиге Чемпионов. Коллективу обязательно необходимо будет побеждать, чтобы сохранить свою позицию. В прошлом матче Бундеслиги «Фрайбург» в сложном поединке обыграл на выезде «Хоффенхайм» (4:3), а немного ранее разошелся миром с «Боруссией» М (3:3).

«Унион» не совсем качественно провел вторую часть сезона и теперь команде необходимо набирать максимальное количество очков, чтобы попасть в еврокубке, при учете осечек прямых конкурентов. Команда занимает седьмое место с 51 баллом и не проигрывает уже несколько матчей подряд. Предстоящий поединок обещает быть интересным, ведь обоим коллективам есть что терять. Два последних матча «Униона» завершились ничьей с «Гройтер Фюрт» (1:1) и победой с «РБ Лейпциг» (2:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Фрайбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних поединков «Униона» завершились исходом «обе забьют»

«Фрайбург» выиграл только один матч из шести последних с «Унион»

«Унион» выиграл четыре матча из десяти последних, проведенных на выезде

Прогноз

Обе команды еще решают задачи в этом сезоне, поэтому будут настроены исключительно на победы. В такой ситуации рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Фонбет.