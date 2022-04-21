«Айнтрахт» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2022)

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вчера, 10:16

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не определяют фаворита в грядущей встрече. Ставки в пользу победы «Айнтрахта» идут в линии по коэффициенту 2.50. В это же время поставить на победу «Хоффенхайма» можно по котировке 2.75, а за ничью выставлена цена 3.50.

При этом эксперты убеждены, что команды во Франкфурте устроят голевую феерию. Поставить на ТБ (2,5) можно по котировке 1.55, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Айнтрахт» не побеждал в 4 прошлых турах немецкого чемпионата. После ничейных матчей с «Лейпцигом» (0:0) и «Гройтер Фюртом» (0:0) «орлы» последовательно проиграли «Фрайбургу» (1:2) и «Униону» (0:2).

При этом «Айнтрахт» отметился проходом в полуфинал Лиги Европы. После домашней ничьи с «Барселоной» (1:1) клуб из Франкфурта нанес сопернику поражение в Испании (3:2).

«Хоффенхайм» находится в плохой форме. Это подтверждает отсутствие побед в пяти минувших турах Бундеслиги, где «деревенские» трижды уступали своим соперникам, а в последней игре зафиксирована домашняя ничья с очевидным аутсайдером в лице «Гройтер Фюрта» (0:0). Эти неудачи откинули «Хоффенхайм» на восьмое место в общем зачете.

Информация для ставок

Соперники сыграли на ТБ (2,5) гола в 6 из прошлых 7 очных матчей

(2,5) гола в 6 из прошлых 7 очных матчей «Айнтрахт» выиграл 3 прошлых матча у «Хоффенхайма» на домашней арене

«Хоффенхайм» сыграл на ТБ (2,5) гола в 3 из последних 4 гостевых матчей Бундеслиги

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