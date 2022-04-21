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«Айнтрахт» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2022)

вчера, 10:16
Айнтрахт

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не определяют фаворита в грядущей встрече. Ставки в пользу победы «Айнтрахта» идут в линии по коэффициенту 2.50. В это же время поставить на победу «Хоффенхайма» можно по котировке 2.75, а за ничью выставлена цена 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.543.682.80
Фонбет 2.45 3.60 2.70
Мелбет 2.59 3.62 2.83
1XBET 2.59 3.62 2.83
BetBoom 2.55 3.63 2.74

При этом эксперты убеждены, что команды во Франкфурте устроят голевую феерию. Поставить на ТБ(2,5) можно по котировке 1.55, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Айнтрахт» не побеждал в 4 прошлых турах немецкого чемпионата. После ничейных матчей с «Лейпцигом» (0:0) и «Гройтер Фюртом» (0:0) «орлы» последовательно проиграли «Фрайбургу» (1:2) и «Униону» (0:2).

При этом «Айнтрахт» отметился проходом в полуфинал Лиги Европы. После домашней ничьи с «Барселоной» (1:1) клуб из Франкфурта нанес сопернику поражение в Испании (3:2).

«Хоффенхайм» находится в плохой форме. Это подтверждает отсутствие побед в пяти минувших турах Бундеслиги, где «деревенские» трижды уступали своим соперникам, а в последней игре зафиксирована домашняя ничья с очевидным аутсайдером в лице «Гройтер Фюрта» (0:0). Эти неудачи откинули «Хоффенхайм» на восьмое место в общем зачете.

Информация для ставок

  • Соперники сыграли на ТБ(2,5) гола в 6 из прошлых 7 очных матчей
  • «Айнтрахт» выиграл 3 прошлых матча у «Хоффенхайма» на домашней арене
  • «Хоффенхайм» сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 из последних 4 гостевых матчей Бундеслиги

Прогноз

«Айнтрахт» и «Хоффенхайм» стабильно проводят очные встречи в результативном формате. Поэтому, предлагаем ставку на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.04 1.27 2.47 1.60 1.95 1.95
Фонбет 2.35 1.60
Мелбет 2.45 1.65
1XBET 2.45 1.65
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:41
Победа команды Айнтрахт и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 10:39
Обе команды забьют.
shlomo
shlomo
вчера в 10:29
Постоянно голодные до забитых мячей в любом количестве Айнтрахт Франкфурт и Хоффенхайм уже ручкались между собой в действующей Бундеслиге под эгидой первого круга. И тогда зрители на стадионе Презеро стали очевидцами самого настоящего рубилова, завершившегося победой "деревенщины" с итогом 3:2. Жду и в очередной свиданке этих коллективов примерно похожего распахнутого на все замки игрового сценария, где даже один из участников вполне может сподобиться на хет-трик!
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