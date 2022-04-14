«Боруссия» Менхегладбах – «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (16.04.2022)

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вчера, 11:49

Ставки букмекеров

Хозяева идут фаворитами этой встречи. Букмекерская контора Фонбет оценивает победу «Боруссии» по коэффициенту 2.03. В это же время вероятность того, что три очка наберет «Кельн» оценивается по котировке 3.50, а ничья идет по цене 3.75.

При этом аналитики считают, что у этого матча больше шансов получится низовым. Пари на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.88, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

Футболисты «Боруссии» наконец-то обрели стабильность. Так клуб из Менхегладбаха заработал 10 из возможных 12 очков в четыре предыдущих турах чемпионата Германии. На минувших выходных «жеребцы» уверенно обыграли в гостях «Гройтер Фюрт» (2:0).

Эти успехи позволили «Боруссии» обосноваться на 11-м месте чемпионата с отрывом от зоны прямого вылета в 11 баллов. Домашние матчи Бундеслиги в этом сезоне хозяева провели следующим образом: 6 побед, 4 ничьи и 4 проигрыша с общим счетом 24:22.

«Кельн» остается в кандидатах на еврокубки, базируясь на восьмой позиции чемпионата. В активе «козлов» 43 балла, а дистанция от первой пятерки составляет пять зачетных пунктов.

В предыдущем туре первенства «Кельн» записал себе в актив 11 победу, одолев на домашней арене «Майнц» (3:2). Гостевые результаты клуба в текущей кампании выглядят так: 3 выигранных матча, шесть ничейных и пять проигранных.

Информация для ставок

Команды обменивались голами в 4 последних очных встречах

«Боруссия» сыграла на «обе забьют» в 8 из прошлых 9 матчей на своем поле

«Кельн» победил «Боруссию» в 2 последних очных встречах – 4:1 и 2:1

Прогноз

Анализ линии, статистики и актуальной формы команд, дает основания рекомендовать пари на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.