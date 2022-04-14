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«Боруссия» Менхегладбах – «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (16.04.2022)

вчера, 11:49
Боруссия М.

Ставки букмекеров

Хозяева идут фаворитами этой встречи. Букмекерская контора Фонбет оценивает победу «Боруссии» по коэффициенту 2.03. В это же время вероятность того, что три очка наберет «Кельн» оценивается по котировке 3.50, а ничья идет по цене 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.823.69
Фонбет 1.95 3.75 3.60
Мелбет 2.05 3.88 3.68
1XBET 2.05 3.88 3.68
BetBoom 1.98 3.83 3.74

При этом аналитики считают, что у этого матча больше шансов получится низовым. Пари на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.88, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

Футболисты «Боруссии» наконец-то обрели стабильность. Так клуб из Менхегладбаха заработал 10 из возможных 12 очков в четыре предыдущих турах чемпионата Германии. На минувших выходных «жеребцы» уверенно обыграли в гостях «Гройтер Фюрт» (2:0).

Эти успехи позволили «Боруссии» обосноваться на 11-м месте чемпионата с отрывом от зоны прямого вылета в 11 баллов. Домашние матчи Бундеслиги в этом сезоне хозяева провели следующим образом: 6 побед, 4 ничьи и 4 проигрыша с общим счетом 24:22.

«Кельн» остается в кандидатах на еврокубки, базируясь на восьмой позиции чемпионата. В активе «козлов» 43 балла, а дистанция от первой пятерки составляет пять зачетных пунктов.

В предыдущем туре первенства «Кельн» записал себе в актив 11 победу, одолев на домашней арене «Майнц» (3:2). Гостевые результаты клуба в текущей кампании выглядят так: 3 выигранных матча, шесть ничейных и пять проигранных.

Информация для ставок

  • Команды обменивались голами в 4 последних очных встречах
  • «Боруссия» сыграла на «обе забьют» в 8 из прошлых 9 матчей на своем поле
  • «Кельн» победил «Боруссию» в 2 последних очных встречах – 4:1 и 2:1

Прогноз

Анализ линии, статистики и актуальной формы команд, дает основания рекомендовать пари на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.92 1.28 2.37 1.65 1.87 2.04
Фонбет 2.30 1.60
Мелбет 2.43 1.66
1XBET 2.43 1.66
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:17
Победа команды "Боруссии" и обе команды забьют в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 12:08
Забавно, что несмотря на относительно высокие позиции, разница по забитым и пропущенным у них отрицательная. То говорит о проблемах в защите, однако есть яркая плеяда игрков в атаке у каждого из коллективов, а ОЗ в противостоянии игрался 4 раза подряд в последних матчах, так что учитывая стили, положение команд в таблице и "надёжность" тылов нет смысла отказываться от одной из самых играющих ставок в противостоянии, тем более игровая философия клубов не изменилась.
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