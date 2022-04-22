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«Герта» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (24.04.2022)

вчера, 17:00
ФК Штутгарт

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет выкатила такую линию на этот матч: победа «Герты» играется по коэффициенту 3.00, за ничью предложена котировка 3.30, а победа «Штутгарта» доступна для пари по цене 2.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.183.362.44
Фонбет 3.05 3.30 2.40
Мелбет 3.11 3.44 2.48
1XBET 3.11 3.44 2.48
BetBoom 3.08 3.38 2.42

Вместе с тем аналитики отдают предпочтение низкой результативности берлинской встречи. Ставки на ТМ(2,5) голов идут в линии по котировке 1.90, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

Обыграв в минувшем туре «Аугсбург» с минимальным счетом (1:0), «Герта» покинула зону прямого вылета. Клуб обосновался на 15-й позиции рейтинга, со следующими результатами по ходу сезона: восемь выигранных встреч, пять ничейных и 17 поражений.

Выделим, что за 30 сыгранных туров чемпионата атака «Герты» организовала 32 забитых гола. Защита берлинского клуба одна из самых слабых в лиге – 66 пропущенных мячей.

«Штутгарт» находится на 16-м месте немецкого чемпионата. Коллектив из одноименного города в пяти минувших турах победил лишь однажды – дома «Аугсбург» (3:2). Затем последовали ничейные встречи с «Арминией» (1:1) и «Майнцем» (0:0), а также домашний проигрыш от «Боруссии» (0:2).

Информация для ставок

  • «Герта» проиграла 3 из прошлых 4 матчей на своем поле
  • «Штутгарт» сыграл вничью в 3 последних выездных матчах
  • «Штутгарт» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 выездных встреч

Прогноз

Встречаются прямые конкуренты, которые нуждаются в набранных очках. Учитывая, что «Герта» и «Штутгарт» плохо действуют в обороне, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.47 1.93 1.97 1.53 2.66
Фонбет 1.90 1.93
Мелбет 1.95 1.99
1XBET 1.95 1.99
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:37
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 21:51
По моему мнению, не избежит голевого сценария и предстоящая очередная встреча Герты со Штутгартом, где обе команды запросто могут нашпиговать противоположные ворота забитыми мячами и за достаточно короткий срок. Хотя бы памятуя о личном свидании под маркой первого круга действующей Бундеслиги, где "пожилая фрау" и "швабы" повеселили публику и друг дружку гипер результативной ничьей 2:2. Жду и здесь прохода ставки на ТБ 2.5 за приятный коэффициент.
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