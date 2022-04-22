«Герта» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (24.04.2022)

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вчера, 17:00

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет выкатила такую линию на этот матч: победа «Герты» играется по коэффициенту 3.00, за ничью предложена котировка 3.30, а победа «Штутгарта» доступна для пари по цене 2.40.

Вместе с тем аналитики отдают предпочтение низкой результативности берлинской встречи. Ставки на ТМ(2,5) голов идут в линии по котировке 1.90, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

Обыграв в минувшем туре «Аугсбург» с минимальным счетом (1:0), «Герта» покинула зону прямого вылета. Клуб обосновался на 15-й позиции рейтинга, со следующими результатами по ходу сезона: восемь выигранных встреч, пять ничейных и 17 поражений.

Выделим, что за 30 сыгранных туров чемпионата атака «Герты» организовала 32 забитых гола. Защита берлинского клуба одна из самых слабых в лиге – 66 пропущенных мячей.

«Штутгарт» находится на 16-м месте немецкого чемпионата. Коллектив из одноименного города в пяти минувших турах победил лишь однажды – дома «Аугсбург» (3:2). Затем последовали ничейные встречи с «Арминией» (1:1) и «Майнцем» (0:0), а также домашний проигрыш от «Боруссии» (0:2).

Информация для ставок

«Герта» проиграла 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

«Штутгарт» сыграл вничью в 3 последних выездных матчах

«Штутгарт» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 выездных встреч

Прогноз

Встречаются прямые конкуренты, которые нуждаются в набранных очках. Учитывая, что «Герта» и «Штутгарт» плохо действуют в обороне, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.