«Вольфсбург» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (22.04.2022)

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вчера, 10:07

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет выкатила такую линию на эту игру: победа «Вольфсбурга» играется по коэффициенту 2.40, ничья находится на отметке 3.30, а победа «Майнца» котируется по 3.00.

Анализ линии также дает понять, что эксперты не ждут от команд результативного футбола. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.83, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Вольфсбург» потерпел четыре поражения в пяти прошлых турах Бундеслиги. В этой серии матчей «волки» обыграли только «Арминию» (4:0), а в последнем матче было зафиксировано крупное поражение в Дортмунде (1:6).

В турнирной таблице чемпионата Германии «Вольфсбург» занимает 13-е место. В разрезе домашних игр команда установила такие показатели успешности: шесть побед, две ничьи и семь поражений. Атака хозяев на своем поле забил 18 голов, а защита пропустила 19 мячей.

«Майнц» не побеждал в четырех прошлых турах чемпионата Германии. В этой серии клуб допустил проигрыши от «Аугсбурга» (1:2) и «Кельна» (2:3), а также разделил очки с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1) и «Штутгартом» (0:0), опустившись на девятое место рейтинга.

Отметим, что в гостевых матчах Бундеслиги «Майнц» выступает пассивно: на выезде команда взяла только две победы и две ничьи, проиграв 11 матчей своим оппонентам. Показатели забитых и пропущенных голов составляют 15:28.

Информация для ставок

«Майнц» проиграл 8 из прошлых 10 гостевых матчей чемпионата

«Вольфсбург» забивал минимум 2 гола в 3 последних домашних матчах с «Майнцем»

Команды сыграли на ТБ (2,5) голов в 3 предыдущих встречах на поле «Вольфсбурга»

Прогноз

Анализ статистики и линии дает основания рекомендовать ставку на победу «Вольфсбурга» с форой (0), которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.78.