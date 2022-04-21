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«Вольфсбург» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (22.04.2022)

вчера, 10:07
Вольфсбург

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет выкатила такую линию на эту игру: победа «Вольфсбурга» играется по коэффициенту 2.40, ничья находится на отметке 3.30, а победа «Майнца» котируется по 3.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.493.453.02
Фонбет 2.45 3.35 2.95
Мелбет 2.52 3.36 3.11
BetBoom 2.50 3.40 2.95

Анализ линии также дает понять, что эксперты не ждут от команд результативного футбола. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.83, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Вольфсбург» потерпел четыре поражения в пяти прошлых турах Бундеслиги. В этой серии матчей «волки» обыграли только «Арминию» (4:0), а в последнем матче было зафиксировано крупное поражение в Дортмунде (1:6).

В турнирной таблице чемпионата Германии «Вольфсбург» занимает 13-е место. В разрезе домашних игр команда установила такие показатели успешности: шесть побед, две ничьи и семь поражений. Атака хозяев на своем поле забил 18 голов, а защита пропустила 19 мячей.

«Майнц» не побеждал в четырех прошлых турах чемпионата Германии. В этой серии клуб допустил проигрыши от «Аугсбурга» (1:2) и «Кельна» (2:3), а также разделил очки с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1) и «Штутгартом» (0:0), опустившись на девятое место рейтинга.

Отметим, что в гостевых матчах Бундеслиги «Майнц» выступает пассивно: на выезде команда взяла только две победы и две ничьи, проиграв 11 матчей своим оппонентам. Показатели забитых и пропущенных голов составляют 15:28.

Информация для ставок

  • «Майнц» проиграл 8 из прошлых 10 гостевых матчей чемпионата
  • «Вольфсбург» забивал минимум 2 гола в 3 последних домашних матчах с «Майнцем»
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) голов в 3 предыдущих встречах на поле «Вольфсбурга»

Прогноз

Анализ статистики и линии дает основания рекомендовать ставку на победу «Вольфсбурга» с форой (0), которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.78.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.48 1.95 1.95 1.53 2.67
Фонбет 1.90 1.93
Мелбет 1.95 1.99
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:02
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 14:53
Вольфсбург и Майнц уже сражались друг с другом в действующей Бундеслиге под маркировкой первого круга, и тогда "любители карнавалов" сумели завертеть настоящую атакующую карусель возле ворот "волчков". Деклассировав в конечном итоге "зеленых" с крупным итогом 3:0. Жду и на этот раз, как минимум, 3 забитых мяча в любую сторону, на что букмекеры предлагают заключить пари за достаточно весомый коэффициент.
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