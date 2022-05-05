«Фортуна» — «Дармштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (06.05.2022)

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вчера, 12:43

Ставки букмекеров

Аналитики считают «Дармштадт» фаворитом предстоящей игры. Поставить на победу гостей букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.05. Заключить пари на ничью можно за 3.65, а победа «Фортуны» идет в линии по цене 3.10.

Анализ ставок на голы говори о том, что эксперты ждут результативный исход противостояния. Вариант ТБ (2,5) играется по котировке 1.62, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

У «Фортуны» уже нет турнирных задач на остаток сезона. Набрав в общей сложности 41 балл, клуб из Дюссельдорфа осел на 10-м месте рейтинга без шансов финишировать в призовой тройке.

По ходу проведения чемпионата футболисты «Фортуны» провели 10 победных и 11 ничейных матчей, допустив 11 поражений от соперников. Выделим, что в предыдущем туре хозяева грядущей встречи обыграли в гостях «Хайденхайм» (3:1), продлив серию без поражений до 12 встреч.

«Дармштадт», в свою очередь, рвется в элитный дивизион Германии. Находясь на втором месте рейтинга, клуб опережает «Вердер» по дополнительным показателям, поэтому потеря очков в оставшихся турах может дорого стоить команде.

В апреле игроки «Дармштадта» допустили две осечки, проиграв «Нюрнбергу» (1:3) и «Шальке» (2:5). А в двух последних турах команда последовательно победила «Санкт-Паули» (2:1) и «Эрцгебирге Ауэ» (6:0).

Информация для ставок

«Дармштадт» побеждал в 6 из 16 гостевых матчах чемпионата

Команды сыграли на ТБ (2,5) голов в 3 предыдущих очных встречах

(2,5) голов в 3 предыдущих очных встречах «Фортуна» побеждала «Дармштадт» во всех 4 домашних матчах

Прогноз

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, «Фортуна» показывает достойные результаты на финише сезона. Учитывая, что «Дармштадт» считается фаворитом этой игры, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.