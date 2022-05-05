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«Гамбург» — «Ганновер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (07.05.2022)

вчера, 12:40
Гамбург

Ставки букмекеров

У экспертов мало сомнений в том, что «Гамбург» не выиграет этот матч. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.36. Шансы того, что команды сыграют вничью оцениваются в 5.20, а за победу «Ганновера» выставлена цена 7.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.365.588.49
Фонбет 1.35 5.40 8.00
Мелбет 1.34 5.55 7.90
1XBET 1.34 5.55 7.90
BetBoom 1.34 5.16 8.83

Линия голов, которую выставил букмекеров, однозначно свидетельствует в пользу результативного формата данной встречи. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.40, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

«Гамбург» в очередной раз пытается вернуться в элиту немецкого футбола. За шесть туров до финиша чемпионата клуб занимает четвертое место рейтинга, отставая от ТОП-3 на три зачетных пункта.

Футболисты «Гамбурга» резко улучшили свои перспективы, одержав четыре победы в пяти минувших турах чемпионата. После неудачного матча на поле «Хольштайна» (0:1) «динозавры» последовательно победили «Карлсруэ» (3:0), «Регенсбург» (4:2) и «Ингольштадт» (4:0).

«Ганновер» уже не решает турнирных задач в чемпионате. Набрав 39 баллов, клуб занял 14-е место в турнирной таблице, исключив возможность принимать участие в борьбе за выживание.

По ходу текущего сезона «Ганновер» провел 10 победных и девять ничейных матчей, допустив 13 поражений от оппонентов. После неудачной игры на поле «Падерборна» (0:3) команда в минувшем туре одолела «Карлсруэ» (2:0).

Информация для ставок

  • «Гамбург» выиграл 8 из 16 домашних матчей чемпионата
  • «Ганновер» проиграл 8 из 16 гостевых поединков лиги
  • «Гамбург» сыграл на ТБ(2,5) гола в 4 прошлых матчах всех турниров

Прогноз

Мотивация хозяев и предыдущие результаты команд дают основания рекомендовать комбинированную ставку на победу «Гамбурга» и ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.47 2.22 1.72
Мелбет 2.74 1.43
1XBET 2.74 1.43
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:38
Финиш сезона, до конца всего два тура. Ганновер уже задачу для себя решил и вылет команде не грозит. Могут гости, конечно, попробовать финишировать выше 14-го места, но большого смысла нет, та и эмоционально будет сложно настроится после прошлой встречи и празднования. Гамбург же выиграл крайние три матча с разгромными счетами (4:0, 4:2, 3:0), так что на кураже хозяева будут рвать и метать, тем более, что на горизонте мелькает призрачный шанс попасть в топ-3. Ожидаю, что Гамбург будет сражаться до последнего и ближайший матч спокойно выиграет у команды со второй половины таблицы.
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