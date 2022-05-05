«Гамбург» — «Ганновер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (07.05.2022)

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вчера, 12:40

Ставки букмекеров

У экспертов мало сомнений в том, что «Гамбург» не выиграет этот матч. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.36. Шансы того, что команды сыграют вничью оцениваются в 5.20, а за победу «Ганновера» выставлена цена 7.90.

Линия голов, которую выставил букмекеров, однозначно свидетельствует в пользу результативного формата данной встречи. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.40, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

«Гамбург» в очередной раз пытается вернуться в элиту немецкого футбола. За шесть туров до финиша чемпионата клуб занимает четвертое место рейтинга, отставая от ТОП-3 на три зачетных пункта.

Футболисты «Гамбурга» резко улучшили свои перспективы, одержав четыре победы в пяти минувших турах чемпионата. После неудачного матча на поле «Хольштайна» (0:1) «динозавры» последовательно победили «Карлсруэ» (3:0), «Регенсбург» (4:2) и «Ингольштадт» (4:0).

«Ганновер» уже не решает турнирных задач в чемпионате. Набрав 39 баллов, клуб занял 14-е место в турнирной таблице, исключив возможность принимать участие в борьбе за выживание.

По ходу текущего сезона «Ганновер» провел 10 победных и девять ничейных матчей, допустив 13 поражений от оппонентов. После неудачной игры на поле «Падерборна» (0:3) команда в минувшем туре одолела «Карлсруэ» (2:0).

Информация для ставок

«Гамбург» выиграл 8 из 16 домашних матчей чемпионата

«Ганновер» проиграл 8 из 16 гостевых поединков лиги

«Гамбург» сыграл на ТБ (2,5) гола в 4 прошлых матчах всех турниров

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