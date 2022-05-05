«Падерборн» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (06.05.2022)

Ставки букмекеров
В этом противостоянии симпатии экспертов на стороне хозяев поля. Поставить на победу «Падерборна» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80, на ничью ставки принимаются з 3.95, а победа «Зандхаузена» играется по котировке 3.70.
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1 : 0
закончился 1-й тайм
сегодня, 19:30
Касательно голов, то здесь аналитики ждут результативный исход. Вариант ставки ТБ(2,5) идет в линии по коэффициенту 1.50, ТМ(2,5) – 2.40.
Форма команд
«Падерборн» занимает седьмое место в чемпионате, не имея перспектив побороться за призовую тройку. В активе клуба 48 баллов, которые он добыл благодаря 12 победам и 12 ничейным матчам. Еще в восьми встречах клуб уступал своим соперникам, а показатели забитых и пропущенных голов установлены на отметках 54:41.
Выделим, что «Падерборн» не проигрывал в пяти предыдущих турах второй Бундеслиги. После победных встреч с «Ингольштадтом» (1:0) и «Ганновером» (3:0) клуб разделил очки в гостях с «Ганзой» (0:0).
«Зандхаузен» тоже лишен турнирной мотивации. Занимая 15-е место рейтинга, клуб обезопасил себя от борьбы за выживание, набрав в общей сложности 38 очков. По ходу текущего сезона команда одержала девять побед, 11 раз сыграла вничью и в 12-и случаях уступала своем оппонентам. Атака команды организовала 39 голов, а защита пропустила 51 мяч. В минувшем туре чемпионата «Зандхаузен» проиграл на домашней арене «Шальке» (1:2).
Информация для ставок
- Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей на поле «Падерборна»
- «Зандхаузен» не проигрывал в 8 прошлых гостевых матчах чемпионата
- «Падерборн» не проигрывал в 5 предыдущих домашних матчах второй Бундеслиги
Прогноз
Учитывая, что «Падерборн» и «Зандхаузен» уже не преследуют турнирных задач, от команд стоит ожидать результативного футбола с акцентом на атаку. Рекомендуем ставку на ТБ(3) гола по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.