«Падерборн» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (06.05.2022)

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вчера, 12:45

Ставки букмекеров

В этом противостоянии симпатии экспертов на стороне хозяев поля. Поставить на победу «Падерборна» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80, на ничью ставки принимаются з 3.95, а победа «Зандхаузена» играется по котировке 3.70.

Касательно голов, то здесь аналитики ждут результативный исход. Вариант ставки ТБ (2,5) идет в линии по коэффициенту 1.50, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Падерборн» занимает седьмое место в чемпионате, не имея перспектив побороться за призовую тройку. В активе клуба 48 баллов, которые он добыл благодаря 12 победам и 12 ничейным матчам. Еще в восьми встречах клуб уступал своим соперникам, а показатели забитых и пропущенных голов установлены на отметках 54:41.

Выделим, что «Падерборн» не проигрывал в пяти предыдущих турах второй Бундеслиги. После победных встреч с «Ингольштадтом» (1:0) и «Ганновером» (3:0) клуб разделил очки в гостях с «Ганзой» (0:0).

«Зандхаузен» тоже лишен турнирной мотивации. Занимая 15-е место рейтинга, клуб обезопасил себя от борьбы за выживание, набрав в общей сложности 38 очков. По ходу текущего сезона команда одержала девять побед, 11 раз сыграла вничью и в 12-и случаях уступала своем оппонентам. Атака команды организовала 39 голов, а защита пропустила 51 мяч. В минувшем туре чемпионата «Зандхаузен» проиграл на домашней арене «Шальке» (1:2).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей на поле «Падерборна»

(2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей на поле «Падерборна» «Зандхаузен» не проигрывал в 8 прошлых гостевых матчах чемпионата

«Падерборн» не проигрывал в 5 предыдущих домашних матчах второй Бундеслиги

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