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«Падерборн» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (06.05.2022)

вчера, 12:45
Падерборн

Ставки букмекеров

В этом противостоянии симпатии экспертов на стороне хозяев поля. Поставить на победу «Падерборна» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80, на ничью ставки принимаются з 3.95, а победа «Зандхаузена» играется по котировке 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.984.023.65
Мелбет 2.02 3.85 3.54
BetBoom 1.96 3.75 3.60

Касательно голов, то здесь аналитики ждут результативный исход. Вариант ставки ТБ(2,5) идет в линии по коэффициенту 1.50, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Падерборн» занимает седьмое место в чемпионате, не имея перспектив побороться за призовую тройку. В активе клуба 48 баллов, которые он добыл благодаря 12 победам и 12 ничейным матчам. Еще в восьми встречах клуб уступал своим соперникам, а показатели забитых и пропущенных голов установлены на отметках 54:41.

Выделим, что «Падерборн» не проигрывал в пяти предыдущих турах второй Бундеслиги. После победных встреч с «Ингольштадтом» (1:0) и «Ганновером» (3:0) клуб разделил очки в гостях с «Ганзой» (0:0).

«Зандхаузен» тоже лишен турнирной мотивации. Занимая 15-е место рейтинга, клуб обезопасил себя от борьбы за выживание, набрав в общей сложности 38 очков. По ходу текущего сезона команда одержала девять побед, 11 раз сыграла вничью и в 12-и случаях уступала своем оппонентам. Атака команды организовала 39 голов, а защита пропустила 51 мяч. В минувшем туре чемпионата «Зандхаузен» проиграл на домашней арене «Шальке» (1:2).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей на поле «Падерборна»
  • «Зандхаузен» не проигрывал в 8 прошлых гостевых матчах чемпионата
  • «Падерборн» не проигрывал в 5 предыдущих домашних матчах второй Бундеслиги

Прогноз

Учитывая, что «Падерборн» и «Зандхаузен» уже не преследуют турнирных задач, от команд стоит ожидать результативного футбола с акцентом на атаку. Рекомендуем ставку на ТБ(3) гола по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.52 2.08 1.81
Мелбет 2.25 1.66
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:39
Как-то совсем не верится в данном единоборстве в успех сомнительного Занхаузена, который конечно по мере сил сражается сейчас за свою прописку в Б2, но в основном, как мы видим, довольствуется ничейными исходами. К слову, мирный итог 1:1 был зафиксирован и в личке "ноль седьмых" и "черно-белых" под вывеской первого круга действующего первенства. Считаю, что гораздо более готовый к сезону Падерборн все же будет иметь тут преимущество над своим противником-аутсайдером.
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