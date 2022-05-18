«Герта» — «Гамбург». Прогноз на матч плей-офф Бундеслиги (19.05.2022)

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вчера, 13:49

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Герты» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.3. На ничейный результат можно поставить по 3.35, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.03. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.84.

Форма команд

«Герта» провалила последние туры Бундеслиги и не смогла сохранить свое место в элитном немецком дивизионе. Берлинский клуб набрал 33 балла и оказался на 16 месте, что дает ему право сыграть стыковые матчи за право остаться. Матч с «Гамбургом» обещает быть интересным и напряженным, ведь оба коллектив заслуживают сыграть следующий сезон Бундеслиге. В прошлом туре «Герта» проиграла на выезде «Боруссии» Д (1:2), а ранее уступила на своем стадионе «Майнцу» (1:2).

«Гамбург» не смог выйти напрямую в Бундеслигу, но занял третье место, которое оставляет команде шансы на успех. По итогам сезона во втором дивизионе клуб набрал 60 очков, исключительно побеждая в нескольких последних поединках. В предстоящей встрече со столичным клубом футболисты «Гамбурга» обязаны сыграть максимально аккуратно, без грубых ошибок, чтобы рассчитывать на хороший результат. В прошлом туре второй Бундеслиги «Гамбург» обыграл на выезде «Ганзу» (3:2), а ранее одолел на своем поле «Ганновер» (2:1).

Информация для ставок

«Гамбург» выиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Германии

«Герта» проиграла шесть из десяти поединков в Бундеслиге за последнее время

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Герта» выиграла пять последних домашних поединков у «Гамбурга»

Прогноз

Предстоящий матч ожидается слишком аккуратным, ведь оба клуба хотят остаться в Бундеслиге. Предполагаем, что исход встречи решат один-два мяча, поэтому рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.