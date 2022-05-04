«Герта» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (07.05.2022)

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вчера, 13:19

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Герты» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.48. На ничейный результат можно поставить по 3.55, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 2.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.84. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

«Герта» смогла набрать семь очков в последних трех поединках, что оставило ей большие шансы на спасение в Бундеслиге. Команда занимает 15 место с 33 очками и опережает ближайшего соперника на четыре пункта. Чтобы окончательно сохранить свое место в чемпионате Германии, берлинскому клубу необходимо выиграть как минимум один матч из двух оставшихся. Два последних поединка «Герты» завершились выездной ничьей с «Арминией» (1:1) и домашней победой над «Штутгартом» (2:0).

«Майнцу» в этом футбольном году удалось выйти на более качественный уровень, по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас коллектив расположился на девятом месте с набранными 42 пунктами и только в прошлом матче прервал серию без побед в чемпионате Германии. Матч с мотивированной «Гертой» в Берлине вряд ли сложится просто для коллектива, поэтому все болельщики ждут яркого противостояния. Два последних матча «Майнца» завершились победой над «Баварией» (3:1) и крупным разгромом от «Вольфсбурга» (0:5).

Информация для ставок

Оба клуба выиграли только по три матча из десяти последних во всех турнирах

«Майнц» не может выиграть уже 12 матчей на выезде подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Майнц» выиграл три из пяти последних поединков у «Герты»

Прогноз

Оба коллектива очень нестабильно выступают, однако «Герта» будет выглядеть более мотивированной, и постарается добыть важную победу. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.48.