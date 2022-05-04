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«Гройтер Фюрт» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (07.05.2022)

вчера, 13:15
Гройтер Фюрт

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.29. Победа «Гройтер Фюрт» оценивается по 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.315.721.33
Фонбет 9.00 5.60 1.30
Мелбет 9.30 6.30 1.33
BetBoom 9.69 5.69 1.32

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Боруссия» Д практически обеспечила себе второе место по итогам Бундеслиги и в очередной раз не смог навязать борьбу за чемпионство. За два тура до окончания чемпионата клуб идет на втором месте, имея 63 очка в активе. Предстоящий матч с последней командой турнирной таблицы может стать хорошей возможностью побороться за очки и реабилитироваться за два последних поражения. В прошлой игре «Боруссия» Д неожиданно уступила «Бохуму» на своем поле (3:4), а ранее уступила на выезде «Баварии» (1:3).

«Гройтер Фюрт» закономерно стал худшей командой и занял последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, давно потеряв все шансы на сохранение прописки. Клуб смог набрать всего 18 очков, отставая от ближайшего конкурента на девять пунктов. В оставшихся турах коллектив может насладиться атмосферой Бундеслиги и попытаться порадовать болельщиков, набрав очки напоследок. Два последних матча «Гройтер Фюрт» сыграл вничью с «Унион» (1:1), а ранее крупно проиграл «Байеру» (1:4).

Информация для ставок

  • «Гройтер Фюрт» выиграл только один поединок из десяти последних в Бундеслиге
  • «Боруссия» Д пропускает не меньше трех мячей уже три встречи подряд
  • «Боруссия» Д выиграла три из четырех последних матчей у «Унион Берлин»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, а гости первых минут постараются завладеть инициативой. Предполагаем, что «Боруссия» Д одержит уверенную победу и прервет серию неудач из нескольких матчей. Сделать ставку на «желто-черных» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.40 2.52 1.55
Мелбет 3.14 1.34
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:27
Победа команды гостей с Европейским гандикапом (1:0) в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 14:35
Гол хозяев здесь не выглядит чем то из ряда вон выходящих событий. Боруссия, судя по последним матчам, сильно расслабилась и не слишком усердствует в защите в плане надёжности, тогда как Гройтер перед уходом во вторую Бундеслигу должен достойно попрощаться со своими болельщиками. Думаю, что гол Фюрта здесь вполне возможен - Дортмунд тоже свои 2-4 забьет обязательно, но сухим в расслабленном состоянии, оставаться не должен.
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