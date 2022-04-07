«Гройтер Фюрт» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (09.04.2022)

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вчера, 15:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.71. Победа «Гройтер Фюрт» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.11. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Боруссия» М провалила нынешний сезон и по его итогам вряд ли сможет пробиться в еврокубки. Коллектив доигрывает сезон и перед стартом очередного тура занимает 12 место с 34 набранными очками, что всего на один пункт меньше, чем у ближайшего преследователя. Немного улучшить свое положение у команды будет отличный шанс в предстоящем поединке с последней командой Бундеслиги. Два последних матча «Боруссии» М завершились ничьей с «Майнцом» (1:1) и выездной победой над «Бохумом» (2:0).

«Гройтер Фюрт» набрал всего 16 очков и находится на последнем месте в Бундеслиге, имея только теоретические шансы на сохранение места на следующий футбольный год. Клуб не смог составить конкуренцию большинству соперников и теперь ему необходимо побеждать во всех оставшихся поединках, что сделать будет практически невозможно. В прошлом туре «Гройтер Фюрт» сыграл вничью с «Айнтрахтом» Ф (0:0), а ранее с тем же счетом завершил игру с «Фрайбургом» (0:0).

Информация для ставок

Обе команды выиграли только по три поединка из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Гройтер Фюрта» на его стадионе завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» М выиграла три последних официальных матча у «Гройтер Фюрт»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, а гости первых минут постараются завладеть инициативой. Предполагаем, что «Боруссия» М одержит уверенную победу, а сделать ставку на это можно по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Фонбет.