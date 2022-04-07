«Гройтер Фюрт» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (09.04.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.71. Победа «Гройтер Фюрт» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.
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завтра, 16:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.11. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.
Форма команд
«Боруссия» М провалила нынешний сезон и по его итогам вряд ли сможет пробиться в еврокубки. Коллектив доигрывает сезон и перед стартом очередного тура занимает 12 место с 34 набранными очками, что всего на один пункт меньше, чем у ближайшего преследователя. Немного улучшить свое положение у команды будет отличный шанс в предстоящем поединке с последней командой Бундеслиги. Два последних матча «Боруссии» М завершились ничьей с «Майнцом» (1:1) и выездной победой над «Бохумом» (2:0).
«Гройтер Фюрт» набрал всего 16 очков и находится на последнем месте в Бундеслиге, имея только теоретические шансы на сохранение места на следующий футбольный год. Клуб не смог составить конкуренцию большинству соперников и теперь ему необходимо побеждать во всех оставшихся поединках, что сделать будет практически невозможно. В прошлом туре «Гройтер Фюрт» сыграл вничью с «Айнтрахтом» Ф (0:0), а ранее с тем же счетом завершил игру с «Фрайбургом» (0:0).
Информация для ставок
- Обе команды выиграли только по три поединка из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Гройтер Фюрта» на его стадионе завершились исходом «обе забьют»
- «Боруссия» М выиграла три последних официальных матча у «Гройтер Фюрт»
Прогноз
Матч обещает быть очень интересным, а гости первых минут постараются завладеть инициативой. Предполагаем, что «Боруссия» М одержит уверенную победу, а сделать ставку на это можно по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Фонбет.