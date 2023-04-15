«Интер» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (15.04.2023)

1681548058

сегодня, 11:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Монцы» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Интер» не выигрывает уже несколько матчей в чемпионате Италии, но сделал себе хороший задел в первом матче Лиги Чемпионов с «Бенфикой» (2:0). Тем не менее, миланский клуб не собирается жертвовать матчами чемпионата, ведь сейчас занимает только пятое место с 51 баллом, что не дает путевку в Лигу Чемпионов. Последние две встречи подопечных Индзаги в чемпионате Италии завершились ничьей с «Салернитаной» (1:1) и поражением от «Фиорентины» (0:1).

«Монца» старается держаться в середине турнирной таблицы и на данный момент у новичка Серии А это неплохо выходит. Клуб располагается на 13 месте с 35 баллами и отстает от «Сассуоло» на два пункта. В первом круге «Монца» смогла вырвать ничью у «Интера» и попытается это сделать уже на выезде. В прошлом туре «Монца» поделила очки с «Удинезе» (2:2), а ранее уступила на своем поле «Лацио» (0:2).

Информация для ставок

«Интер» смог победить лишь в трех из десяти последних встречах во всех турнирах

«Монца» одержала четыре победы в четырех последних десяти встречах

Девять из десяти последних матчей «Интера» на своем стадионе завершились тоталом меньше 2.5 мячей в основное время

Прогноз

«Интер» воодушевлен победой в Лиге Чемпионов и на своем поле постарается уже не упустить победу в поединке с «Монцей», как это случилось в первом круге на выезде. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.