«Интер» — «Парма». Прогноз на матч Кубка Италии (10.01.2023)

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вчера, 12:38

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.22. Поверить в успех «Вероны» можно по 11.5. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 6.8.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.85. На ТМ 3.5 коэффициент немного больше и достигает 1.95.

Форма команд

«Интер» проводит уверенный отрезок сезона, и потеря очков в последнем туре Серии А не должна повлиять на мотивацию игроков. Коллектив серьезно относится к кубку Италии, поэтому от Симоне Индзаги можно ожидать боевой состав на матч с представителем Серии B. Два последних матча «Интера» завершились победой над «Наполи» (1:0) и ничьей с «Монцой» (2:2).

«Парма» не может подняться в Серию А уже несколько лет и имеет хорошую возможность заявить о себе в кубке Италии. Однако для этого необходимо совершить громкую сенсацию и обыграть один из лучших клубов Италии на его же поле. Матч абсолютно разных команд обещает быть интересным и напряженным. В прошлой игре «Парма» сыграла вничью с «Венецией» (2:2), а ранее минимально уступила СПАЛ (0:1).

Информация для ставок

«Интер» выиграл три из пяти последних матчей с «Пармой»

«Парма» забивала в шести из десяти последних матчах на выезде

«Интер» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Интеру» очень важно продолжать борьбу за кубок Италии и с большой долей вероятности он победит, однако скорее всего пропустит в этой встрече. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.