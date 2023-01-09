«Интер» — «Парма». Прогноз на матч Кубка Италии (10.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.22. Поверить в успех «Вероны» можно по 11.5. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 6.8.
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сегодня, 23:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.85. На ТМ 3.5 коэффициент немного больше и достигает 1.95.
Форма команд
«Интер» проводит уверенный отрезок сезона, и потеря очков в последнем туре Серии А не должна повлиять на мотивацию игроков. Коллектив серьезно относится к кубку Италии, поэтому от Симоне Индзаги можно ожидать боевой состав на матч с представителем Серии B. Два последних матча «Интера» завершились победой над «Наполи» (1:0) и ничьей с «Монцой» (2:2).
«Парма» не может подняться в Серию А уже несколько лет и имеет хорошую возможность заявить о себе в кубке Италии. Однако для этого необходимо совершить громкую сенсацию и обыграть один из лучших клубов Италии на его же поле. Матч абсолютно разных команд обещает быть интересным и напряженным. В прошлой игре «Парма» сыграла вничью с «Венецией» (2:2), а ранее минимально уступила СПАЛ (0:1).
Информация для ставок
- «Интер» выиграл три из пяти последних матчей с «Пармой»
- «Парма» забивала в шести из десяти последних матчах на выезде
- «Интер» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Интеру» очень важно продолжать борьбу за кубок Италии и с большой долей вероятности он победит, однако скорее всего пропустит в этой встрече. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.