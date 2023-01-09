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«Интер» — «Парма». Прогноз на матч Кубка Италии (10.01.2023)

вчера, 12:38
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.22. Поверить в успех «Вероны» можно по 11.5. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 6.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.256.8811.04

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.85. На ТМ 3.5 коэффициент немного больше и достигает 1.95.

Форма команд

«Интер» проводит уверенный отрезок сезона, и потеря очков в последнем туре Серии А не должна повлиять на мотивацию игроков. Коллектив серьезно относится к кубку Италии, поэтому от Симоне Индзаги можно ожидать боевой состав на матч с представителем Серии B. Два последних матча «Интера» завершились победой над «Наполи» (1:0) и ничьей с «Монцой» (2:2).

«Парма» не может подняться в Серию А уже несколько лет и имеет хорошую возможность заявить о себе в кубке Италии. Однако для этого необходимо совершить громкую сенсацию и обыграть один из лучших клубов Италии на его же поле. Матч абсолютно разных команд обещает быть интересным и напряженным. В прошлой игре «Парма» сыграла вничью с «Венецией» (2:2), а ранее минимально уступила СПАЛ (0:1).

Информация для ставок

  • «Интер» выиграл три из пяти последних матчей с «Пармой»
  • «Парма» забивала в шести из десяти последних матчах на выезде
  • «Интер» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Интеру» очень важно продолжать борьбу за кубок Италии и с большой долей вероятности он победит, однако скорее всего пропустит в этой встрече. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.42 2.36 1.63
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:56
Победа команды "Интера" в этом матче. В клубе прекрасно понимают что трофей упускать нельзя, так как в чемпионате в этом розыгрыше будет сложно это сделать. Зная с каким желанием этого хотят в "Наполи". Удачи
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:12
Интер выиграет этот матч...очки терять нельзя
Гость
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