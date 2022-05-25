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«Богемиан» — «Дрогеда Юнайтед». Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (27.05.2022)      

25 мая 2022, 13:57
Богемиан

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры выделили без проблем. Поставить на победу «Богемиана» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет. Успех «Дрогеды Юнайтед» оценивается по коэффициенту 7.1, а ничья зайдет с коэффициентом 4.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.444.787.74

Интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент как на тотал больше 2.5 составляет 1.72, тогда как на тотал меньше 2.5 – 2.1. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Богемиан» проводит свой не самый лучший сезон. Команда после 17 игр занимает седьмое место в турнирной таблице и лишь на три очка опережает своего нынешнего соперника. В последнем туре побывала в гостях у «Сент-Патрикса» и была разгромлена (0:3), а чуть ранее на своем поле удалось завоевать три очка в сражении со «Слиго Роверс» (2:1).

«Дрогеда Юнайтед» в минувших двух турах набрала максимум очков, по очереди обыграв дома «Финн Харпс» (3:1) и «Шемрок Роверс» (1:0). Данные успешные результаты позволили отдалиться от зоны вылета на комфортные девять пунктов.

Информация для ставок

  • «Богемиан» выиграл лишь один из четырех последних матчей
  • «Дрогеда» проиграла на выезде три последних поединка
  • Три минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Семь из восьми последних матчей «Богемиана» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Игра будет проходить с явным преимуществом хозяев поля. Мы увидим достаточно опасных моментов, которых должно хватить для нескольких голов. Рекомендуем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Богемиана» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.76 1.68 2.29
Все комментарии
asraeil
asraeil
25 мая в 14:09
Игра на три результата
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