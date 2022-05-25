«Богемиан» — «Дрогеда Юнайтед». Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (27.05.2022)      

Ставки букмекеров
Явного фаворита встречи букмекеры выделили без проблем. Поставить на победу «Богемиана» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет. Успех «Дрогеды Юнайтед» оценивается по коэффициенту 7.1, а ничья зайдет с коэффициентом 4.65.
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1 : 1
завершен
вчера, 21:45
Интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент как на тотал больше 2.5 составляет 1.72, тогда как на тотал меньше 2.5 – 2.1. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.98.
Форма команд
«Богемиан» проводит свой не самый лучший сезон. Команда после 17 игр занимает седьмое место в турнирной таблице и лишь на три очка опережает своего нынешнего соперника. В последнем туре побывала в гостях у «Сент-Патрикса» и была разгромлена (0:3), а чуть ранее на своем поле удалось завоевать три очка в сражении со «Слиго Роверс» (2:1).
«Дрогеда Юнайтед» в минувших двух турах набрала максимум очков, по очереди обыграв дома «Финн Харпс» (3:1) и «Шемрок Роверс» (1:0). Данные успешные результаты позволили отдалиться от зоны вылета на комфортные девять пунктов.
Информация для ставок
- «Богемиан» выиграл лишь один из четырех последних матчей
- «Дрогеда» проиграла на выезде три последних поединка
- Три минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»
- Семь из восьми последних матчей «Богемиана» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
Игра будет проходить с явным преимуществом хозяев поля. Мы увидим достаточно опасных моментов, которых должно хватить для нескольких голов. Рекомендуем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Богемиана» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.