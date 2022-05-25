«Богемиан» — «Дрогеда Юнайтед». Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (27.05.2022)      

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25 мая 2022, 13:57

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры выделили без проблем. Поставить на победу «Богемиана» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет. Успех «Дрогеды Юнайтед» оценивается по коэффициенту 7.1, а ничья зайдет с коэффициентом 4.65.

Интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент как на тотал больше 2.5 составляет 1.72, тогда как на тотал меньше 2.5 – 2.1. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Богемиан» проводит свой не самый лучший сезон. Команда после 17 игр занимает седьмое место в турнирной таблице и лишь на три очка опережает своего нынешнего соперника. В последнем туре побывала в гостях у «Сент-Патрикса» и была разгромлена (0:3), а чуть ранее на своем поле удалось завоевать три очка в сражении со «Слиго Роверс» (2:1).

«Дрогеда Юнайтед» в минувших двух турах набрала максимум очков, по очереди обыграв дома «Финн Харпс» (3:1) и «Шемрок Роверс» (1:0). Данные успешные результаты позволили отдалиться от зоны вылета на комфортные девять пунктов.

Информация для ставок

«Богемиан» выиграл лишь один из четырех последних матчей

«Дрогеда» проиграла на выезде три последних поединка

Три минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Семь из восьми последних матчей «Богемиана» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Игра будет проходить с явным преимуществом хозяев поля. Мы увидим достаточно опасных моментов, которых должно хватить для нескольких голов. Рекомендуем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Богемиана» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.