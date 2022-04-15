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«Атлетико Мадрид» — «Эспаньол». Прогноз на матч Примеры (17.04.2022)

сегодня, 00:06
Атлетико - Эспаньол

Ставки букмекеров

«Атлетико» идет явным фаворитом в предстоящем матче. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 1.42, шансы на ничейный исход игры оценивают 4.60, а победа «Эспаньола» котируется 9.00 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.414.829.24
Фонбет 1.40 4.50 9.00
Мелбет 1.42 4.70 10.00
1XBET 1.42 4.70 10.00
BetBoom 1.40 4.68 9.46

Полагаясь на статистику, эксперты считают, что в матче забьют обе команды. Такую ставку можно взять за 2.12, а противоположное событие за 1.72.

Форма команд

«Атлетико» на сегодня располагается на четвертом месте в чемпионате. Клуб за 31 сыгранный тур добыл 17 побед, шесть ничьих и восемь раз потерпел поражение, тем самым записав к себе в актив 57 очков. Не стоит так же забывать, что команды с пятого и шестого мест, очень близко подобрались к «Атлетико». Взяв во внимание последних пять игр чемпионата, можно увидеть, что команда достигла четырех побед и в крайнем туре минимально уступила «Мальорке» (1-0).

«Эспаньол» является середняком таблицы, занимая 11 позицию. Результаты на сегодня выглядят так: 10 побед, девять ничьих, 12 поражений и 39 набранных очков. В последних пяти турах добыто 10 очков из 15 возможных. Клуб одержал три победы, однажды сыграл вничью и проиграл. Крайняя игра увенчалась положительным результатом, обыграна была «Сельта» (1-0).

Информация для ставок

  • «Эспаньол» не выиграл 11 из 15 последних матчей
  • «Атлетико» выиграл три из пяти последних очных встреч
  • В 11 з 15 последних матчей «Эспаньола» забили обе команды

Прогноз

Прекрасно зная уровень и мастерство команд, можем ожидать яркий и динамичный футбол. «Атлетико» так же, захочет оправится от недавнего вылета из ЛЧ. Исходя из всех факторов, предлагаем заиграть ставку на ТБ (2.5) за 1.90 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 1.98 1.93 1.53 2.67
Фонбет 1.90 1.90
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 1.97 1.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:00
Победа команды "Атлетико" с Азиатской форы (-1) в этом матче.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 00:42
Победа второй команды.
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