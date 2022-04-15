«Атлетико Мадрид» — «Эспаньол». Прогноз на матч Примеры (17.04.2022)

1649970388

сегодня, 00:06

Ставки букмекеров

«Атлетико» идет явным фаворитом в предстоящем матче. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 1.42, шансы на ничейный исход игры оценивают 4.60, а победа «Эспаньола» котируется 9.00 в БК Фонбет.

Полагаясь на статистику, эксперты считают, что в матче забьют обе команды. Такую ставку можно взять за 2.12, а противоположное событие за 1.72.

Форма команд

«Атлетико» на сегодня располагается на четвертом месте в чемпионате. Клуб за 31 сыгранный тур добыл 17 побед, шесть ничьих и восемь раз потерпел поражение, тем самым записав к себе в актив 57 очков. Не стоит так же забывать, что команды с пятого и шестого мест, очень близко подобрались к «Атлетико». Взяв во внимание последних пять игр чемпионата, можно увидеть, что команда достигла четырех побед и в крайнем туре минимально уступила «Мальорке» (1-0).

«Эспаньол» является середняком таблицы, занимая 11 позицию. Результаты на сегодня выглядят так: 10 побед, девять ничьих, 12 поражений и 39 набранных очков. В последних пяти турах добыто 10 очков из 15 возможных. Клуб одержал три победы, однажды сыграл вничью и проиграл. Крайняя игра увенчалась положительным результатом, обыграна была «Сельта» (1-0).

Информация для ставок

«Эспаньол» не выиграл 11 из 15 последних матчей

«Атлетико» выиграл три из пяти последних очных встреч

В 11 з 15 последних матчей «Эспаньола» забили обе команды

Прогноз