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«Барселона» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (18.04.2022)

вчера, 14:05
Барселона - Кадис

Ставки букмекеров

«Барселона» в предстоящей игре идет явным фаворитом. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.23, ничья в матче идет за 6.70, а победа «Кадиса» за 14.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.7114.63
Фонбет 1.22 6.30 14.00
Мелбет 1.24 6.95 14.50
1XBET 1.24 6.95 14.50
BetBoom 1.23 6.40 14.73

Букмекеры ожидают результативного исхода встречи. Ставку ТБ (3) предлагают по цене 1.91, а ТМ (3) по 1.95.

Форма команд

«Барселона», как обычно, идет в лидерах чемпионата. Клуб занимает второе место с 60 очками в активе. За нынешний сезон команда 17 обыгрывала соперников, девять игр сыграла вничью и четыре раза проиграла. В последних пяти турах «Барселона» набрала максимальное количество очков. Крайний матч завершился победой над «Леванте» (2:3).

«Кадис» по состоянию на сегодня находится в зоне вылета, занимая 18 место. Команда по ходу сезона смогла добиться пяти побед, 13 игр закончила с равным счетом и 13 раз проиграла. Клуб имеет в активе 28 очков, что позволяет бороться за сохранение места в Примере. В последних пяти турах «Кадис» дважды обыграл своих соперников, дважды терпел поражение и один раз сыграл вничью. Крайний тур выдался неудачным, очки были отданы «Бетису» (1-2).

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла 11 из 15 последних матчей в Примере
  • Девять из 15 последних матчей «Барселоны» завершились с более 3.5 голами
  • В 10 из 15 последних матчей «Барселоны» забили обе команды

Прогноз

«Барселона» после вылета из ЛЕ бросит все силы на возвращение в чемпионскую гонку Примеры. В чемпионате, хозяева предстоящего матча, выступают более стабильно. Учитывая этот и другие статистические факты, предлагаем заиграть ставку ТБ (2.5) с коэффициентом 1.58 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.31 1.24 2.52 1.57 1.96 1.93
Фонбет 2.40 1.58
Мелбет 2.45 1.65
1XBET 2.45 1.65
Все комментарии
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b77snttmecr9
вчера в 20:27
Футбольный клуб «Барселона» выиграет матч.
m68xda8a23ra
m68xda8a23ra
вчера в 20:26
Футбольный клуб «Барселона» одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 16:38
Победа команды "Барселоны" с Азиатской форой (-1) в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 15:30
Барселона нашла свою игру в чемпионате, не догнала Севилью с Атлетико и всерьез рассчитывает на второе место. Подопечные Хави выше классом, гораздо интенсивнее продвигают мяч вперёд, не говоря уже об опыте и индивидуальном мастерстве. На фоне злости от вылета из ЛЕ Кадис под горячую руку попадает хозяевам, которые при поддержке трибун аутсайдеру чемпионата могут устроить форменный разгром.
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