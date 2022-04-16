«Барселона» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (18.04.2022)

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вчера, 14:05

Ставки букмекеров

«Барселона» в предстоящей игре идет явным фаворитом. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.23, ничья в матче идет за 6.70, а победа «Кадиса» за 14.50 в БК Фонбет.

Букмекеры ожидают результативного исхода встречи. Ставку ТБ (3) предлагают по цене 1.91, а ТМ (3) по 1.95.

Форма команд

«Барселона», как обычно, идет в лидерах чемпионата. Клуб занимает второе место с 60 очками в активе. За нынешний сезон команда 17 обыгрывала соперников, девять игр сыграла вничью и четыре раза проиграла. В последних пяти турах «Барселона» набрала максимальное количество очков. Крайний матч завершился победой над «Леванте» (2:3).

«Кадис» по состоянию на сегодня находится в зоне вылета, занимая 18 место. Команда по ходу сезона смогла добиться пяти побед, 13 игр закончила с равным счетом и 13 раз проиграла. Клуб имеет в активе 28 очков, что позволяет бороться за сохранение места в Примере. В последних пяти турах «Кадис» дважды обыграл своих соперников, дважды терпел поражение и один раз сыграл вничью. Крайний тур выдался неудачным, очки были отданы «Бетису» (1-2).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла 11 из 15 последних матчей в Примере

Девять из 15 последних матчей «Барселоны» завершились с более 3.5 голами

В 10 из 15 последних матчей «Барселоны» забили обе команды

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