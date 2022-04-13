«Валенсия» – «Осасуна». Прогноз на матч Примеры (16.04.2022)

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вчера, 21:20

Ставки букмекеров

«Валенсию» считают фаворитом предстоящего противостояния. Ставку на победу «летучих мышей» можно сделать с коэффициентом 2.15, ничью в матче предлагают заиграть за 3.25, а победа «Осасуны» идет с котировкой 3.75 в БК Фонбет.

Аналитики полагают, что в игре забьет лишь одна команда, опираясь на соответствующую статистику. Такую ставку можно взять за 1.79, а противоположный исход предлагается за 2.03.

Форма команд

«Валенсия» после 31 сыгранного тура находиться на девятом месте в таблице. В нынешнем розыгрыше команда смогла 10 раз обыграть соперника, 12 раз сыграла вничью и девять раз уступила. Если брать во внимание последние пять туров, то выяснится, что клуб ни разу не проиграл. «Валенсия» три раза расписала ничью с соперниками и два раза добыла победы. В прошедшем туре клуб закончил матч с ничейным результатом против «Леванте» (1-1), занимающим предпоследнее место в таблице.

«Осасуна» по состоянию на сегодня располагает такими результатами: 11 побед, восемь ничьих, 12 поражений. Занимает команда 10 место, являясь прямым конкурентом для «Валенсии» и имея в активе на одно очко меньше. За последние пять игр «Осасуна» трижды вкусила радость победы и дважды потерпела горесть поражений, набрав девять очков из 15 возможных. Результат крайней игры положительный, минимально обыгран был «Алавес» (1-0).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Осасуны» закончились с менее 3.5 голами

В семи последних матчах «Валенсия» пропустила не более одного гола

«Осасуна» проиграла 6 из 10 последних выездных игр

Прогноз

Учитывая фактор домашнего поля и статус фаворита в предстоящем матче для «Валенсии», предлагаем заиграть ставку на победу хозяев с коэффициентом 2.15 в БК Фонбет.