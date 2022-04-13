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«Валенсия» – «Осасуна». Прогноз на матч Примеры (16.04.2022)

вчера, 21:20
Валенсия - Осасуна

Ставки букмекеров

«Валенсию» считают фаворитом предстоящего противостояния. Ставку на победу «летучих мышей» можно сделать с коэффициентом 2.15, ничью в матче предлагают заиграть за 3.25, а победа «Осасуны» идет с котировкой 3.75 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.173.303.86
Фонбет 2.12 3.25 3.70
Мелбет 2.23 3.40 3.64
1XBET 2.23 3.40 3.64
BetBoom 2.15 3.25 3.85

Аналитики полагают, что в игре забьет лишь одна команда, опираясь на соответствующую статистику. Такую ставку можно взять за 1.79, а противоположный исход предлагается за 2.03.

Форма команд

«Валенсия» после 31 сыгранного тура находиться на девятом месте в таблице. В нынешнем розыгрыше команда смогла 10 раз обыграть соперника, 12 раз сыграла вничью и девять раз уступила. Если брать во внимание последние пять туров, то выяснится, что клуб ни разу не проиграл. «Валенсия» три раза расписала ничью с соперниками и два раза добыла победы. В прошедшем туре клуб закончил матч с ничейным результатом против «Леванте» (1-1), занимающим предпоследнее место в таблице.

«Осасуна» по состоянию на сегодня располагает такими результатами: 11 побед, восемь ничьих, 12 поражений. Занимает команда 10 место, являясь прямым конкурентом для «Валенсии» и имея в активе на одно очко меньше. За последние пять игр «Осасуна» трижды вкусила радость победы и дважды потерпела горесть поражений, набрав девять очков из 15 возможных. Результат крайней игры положительный, минимально обыгран был «Алавес» (1-0).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «Осасуны» закончились с менее 3.5 голами
  • В семи последних матчах «Валенсия» пропустила не более одного гола
  • «Осасуна» проиграла 6 из 10 последних выездных игр

Прогноз

Учитывая фактор домашнего поля и статус фаворита в предстоящем матче для «Валенсии», предлагаем заиграть ставку на победу хозяев с коэффициентом 2.15 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.77 1.64 2.39 1.30 3.75
Фонбет 1.60 2.30
Мелбет 1.66 2.43
1XBET 1.66 2.43
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:15
Победа команды "Валенсии" в этом матче. Удачи
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