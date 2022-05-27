«Алькоркон» — «Эйбар». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2022)

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вчера, 13:29

Ставки букмекеров

«Эйбар» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.47, ничья в игре предлагается за 4.30, а победа «Алькоркона» за 7.30 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.83, а ТМ (2.5) по 1.98.

Форма команд

«Алькоркон» к 42 туру располагается на дне таблицы. В ходе нынешнего чемпионата клуб пять раз обыгрывал соперников, в 11 поединках расписал «мировую» и в 21 уступил. В последних пяти турах три встречи проиграно, по одной выиграно сыграно вничью. В крайнем поединке с «Альмерией» победителя не выявлено (1:1)

«Эйбар» после 41 сыгранного тура занимает первое место, имея в активе 80 очков. По ходу сезона клуб одержал 23 победы, 11 матчей сыграл вничью и 7 проиграл. В предшествующих пяти турах допущено одно поражение, а четыре встречи выиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Тенерифе» (2:0).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Эйбара» не было голов или забила только одна команда

«Алькорон» не выиграл в 12 из 15 последних матчей

«Эйбар» в 13 из 15 последних матчах забил менее 2.5 голов

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Эйбара» с коэффициентом 1.76 в БК Фонбет.