Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИспания. Сегунда 2021/2022

«Алькоркон» — «Эйбар». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2022)

вчера, 13:29
Алькоркон - Эйбар

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle9.904.691.37
Фонбет 10.00 4.70 1.35
Мелбет 8.30 4.84 1.36
1XBET 8.30 4.84 1.36
BetBoom 9.23 4.66 1.38

Ставки букмекеров

«Эйбар» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.47, ничья в игре предлагается за 4.30, а победа «Алькоркона» за 7.30 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.83, а ТМ (2.5) по 1.98.

Форма команд

«Алькоркон» к 42 туру располагается на дне таблицы. В ходе нынешнего чемпионата клуб пять раз обыгрывал соперников, в 11 поединках расписал «мировую» и в 21 уступил. В последних пяти турах три встречи проиграно, по одной выиграно сыграно вничью. В крайнем поединке с «Альмерией» победителя не выявлено (1:1)

«Эйбар» после 41 сыгранного тура занимает первое место, имея в активе 80 очков. По ходу сезона клуб одержал 23 победы, 11 матчей сыграл вничью и 7 проиграл. В предшествующих пяти турах допущено одно поражение, а четыре встречи выиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Тенерифе» (2:0).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Эйбара» не было голов или забила только одна команда
  • «Алькорон» не выиграл в 12 из 15 последних матчей
  • «Эйбар» в 13 из 15 последних матчах забил менее 2.5 голов

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Эйбара» с коэффициентом 1.76 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.79 1.62 2.35
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.08 1.83
1XBET 2.08 1.83
BetBoom 3.21 1.35 2.09 1.75 1.61 2.34
Все комментарии
n5qcs4skm7yx
n5qcs4skm7yx
вчера в 18:54
Победу одержит футбольный клуб «Эйбар»
Gahi
Gahi
вчера в 17:26
Победа или ничья команды гостей в этом матче. Удачи
r3kpvh7hffs2
r3kpvh7hffs2
вчера в 13:38
Фаворит матча футбольный клуб «Эйбар»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 