«Аморебьета» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (28.05.2022)

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26 мая 2022, 12:29

Ставки букмекеров

«Аморебьета» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.17, ничья в игре предлагается за 3.30, а победа «Понферрадины» за 3.50 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.84, а ТМ (2.5) по 1.97.

Форма команд

«Аморебьета» перед заключительным туром находиться в зоне вылета, без шансов спастись. В нынешнем чемпионате клуб смог восемь матчей выиграть, в 16 сыграл вничью и в 17 поединках уступил. В последних пяти турах добыто две победы и допущено три проигрыша, в том числе от «Картахены» (5:0) в крайнем туре.

«Понферрадина» к 42 туру располагается на восьмой строчке в таблице, имея в активе 63 очка. В текущей кампании клуб 17 раз обыгрывал соперников, а по 12 матчей сыграл вничью и проиграл. Прошедшие пять туров порадовали тремя победами и огорчили двумя поражениями, в том числе от «Леганеса» (0:3) в крайнем туре.

Информация для ставок

«Аморебьета» не выиграла в 11 из 15 последних матчей

В 11 из 15 последних матчах «Понферрадины» забили обе команды

«Аморебьета» в 13 из 15 последних матчей забила менее 1.5 голов

Пронгоз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Понферрадина» не проиграет с коэффициентом 1.69 в БК Фонбет.