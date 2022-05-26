Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИспания. Сегунда 2021/2022

«Аморебьета» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (28.05.2022)

26 мая 2022, 12:29
Аморебьета - Понферрадина

Ставки букмекеров

«Аморебьета» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.17, ничья в игре предлагается за 3.30, а победа «Понферрадины» за 3.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.173.593.47

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.84, а ТМ (2.5) по 1.97.

Форма команд

«Аморебьета» перед заключительным туром находиться в зоне вылета, без шансов спастись. В нынешнем чемпионате клуб смог восемь матчей выиграть, в 16 сыграл вничью и в 17 поединках уступил. В последних пяти турах добыто две победы и допущено три проигрыша, в том числе от «Картахены» (5:0) в крайнем туре.

«Понферрадина» к 42 туру располагается на восьмой строчке в таблице, имея в активе 63 очка. В текущей кампании клуб 17 раз обыгрывал соперников, а по 12 матчей сыграл вничью и проиграл. Прошедшие пять туров порадовали тремя победами и огорчили двумя поражениями, в том числе от «Леганеса» (0:3) в крайнем туре.

Информация для ставок

  • «Аморебьета» не выиграла в 11 из 15 последних матчей
  • В 11 из 15 последних матчах «Понферрадины» забили обе команды
  • «Аморебьета» в 13 из 15 последних матчей забила менее 1.5 голов

Пронгоз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Понферрадина» не проиграет с коэффициентом 1.69 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.74 1.70 2.24
Сортировать
Все комментарии
na9hcb6h2qyy
na9hcb6h2qyy
26 мая в 18:48
Фаворит матча футбольный клуб «Аморебьета»
83yj3gd3sj8x
83yj3gd3sj8x
26 мая в 18:48
Победу одержит футбольный клуб «Аморебьета»
Gahi
Gahi
26 мая в 17:27
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
izrafel
izrafel
26 мая в 13:25
Игра на три результата
Птица Феникс
Птица Феникс
26 мая в 12:46
Будет ничья.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 