«Бургос» — «Жирона». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2022)

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вчера, 13:35

Ставки букмекеров

«Жирона» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.23, ничья в игре предлагается за 2.65, а победа «Бургос» за 4.40 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.76, а ТБ (2.5) по 2.07.

Форма команд

«Бургос» к 42 туру располагается на 10 строчке в таблице, набрав при этом 54 очка. В ходе нынешнего чемпионата клуб 15 раз обыгрывал соперников, в девяти поединках расписал «мировую» и в 17 уступил. В последних пяти турах по два матча проиграно и сыграно вничью, а в крайнем поединке добыта победа над «Малагой» (0:1).

«Жирона» после 41 сыгранного тура занимает 5 место, имея в активе 67 очков. По ходу сезона клуб одержал 20 побед, семь матчей сыграл вничью и 14 проиграл. В предшествующих пяти турах допущено три поражения и добыто два выигрыша. В крайнем противостоянии обыгран был «Мирандес» (2:0).

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Жироны» завершились с менее 3.5 голами

«Бургос» в 12 из 15 последних матчах забил менее 1.5 голов

«Жирона» выиграла в единственной очной встрече

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Жироны» с коэффициентом 1.44 в БК Фонбет.