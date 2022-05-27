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«Бургос» — «Жирона». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2022)

вчера, 13:35
Бургос - Жирона

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.593.251.94
Фонбет 4.50 2.80 2.10
Мелбет 4.54 3.13 1.97
1XBET 4.54 3.13 1.97
BetBoom 4.61 3.26 1.90

Ставки букмекеров

«Жирона» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.23, ничья в игре предлагается за 2.65, а победа «Бургос» за 4.40 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.76, а ТБ (2.5) по 2.07.

Форма команд

«Бургос» к 42 туру располагается на 10 строчке в таблице, набрав при этом 54 очка. В ходе нынешнего чемпионата клуб 15 раз обыгрывал соперников, в девяти поединках расписал «мировую» и в 17 уступил. В последних пяти турах по два матча проиграно и сыграно вничью, а в крайнем поединке добыта победа над «Малагой» (0:1).

«Жирона» после 41 сыгранного тура занимает 5 место, имея в активе 67 очков. По ходу сезона клуб одержал 20 побед, семь матчей сыграл вничью и 14 проиграл. В предшествующих пяти турах допущено три поражения и добыто два выигрыша. В крайнем противостоянии обыгран был «Мирандес» (2:0).

Информация для ставок

  • 12 из 15 последних матчей «Жироны» завершились с менее 3.5 голами
  • «Бургос» в 12 из 15 последних матчах забил менее 1.5 голов
  • «Жирона» выиграла в единственной очной встрече

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.593.251.94
Фонбет 4.50 2.80 2.10
Мелбет 4.54 3.13 1.97
1XBET 4.54 3.13 1.97
BetBoom 4.61 3.26 1.90

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Жироны» с коэффициентом 1.44 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.58 1.74 2.14
Фонбет 1.60 2.35
Мелбет 1.73 2.23
1XBET 1.73 2.23
BetBoom 2.51 1.53 1.74 2.11 1.40 2.96
Все комментарии
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вчера в 18:54
Фаворит матча футбольный клуб «Жирона»
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вчера в 13:37
Победу одержит футбольный клуб «Жирона»
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