«Леганес» — «Альмерия». Прогноз на матч Сегудны (29.05.2022)

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вчера, 13:47

Ставки букмекеров

«Альмерия» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.99, ничья в игре предлагается за 3.30, а победа «Леганеса» за 4.10 в БК Фонбет.

Аналитики не знают какого количества голов в игре стоит ожидать. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.89 и ТБ (2.5) также по 1.89.

Форма команд

«Леганес» к 42 туру располагается на 12 строчке в таблице, набрав при этом 53 очка. В ходе нынешнего чемпионата клуб 13 раз обыгрывал соперников, в 13 поединках расписал «мировую» и в 13 уступил. В последних пяти турах по два матча выиграно и сыграно вничью, а один проигран. В крайнем поединке верх взят над «Понферрадиной» (0:3).

«Альмерия» после 41 сыгранного тура занимает второе место, имея в активе 80 очков. По ходу сезона клуб одержал 24 победы, восемь матчей сыграл вничью и девять проиграл. В предшествующих пяти добыто четыре выигрыша, а в крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Алькоркон» (1:1).

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Альмерии» завершились с менее 3.5 голами

«Леганес» не проиграл в 11 из 15 последних матчей

В 10 из 15 последних матчах «Альмерии» не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Леганес» забьет гол с коэффициентом 1.44 в БК Фонбет.