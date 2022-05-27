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«Леганес» — «Альмерия». Прогноз на матч Сегудны (29.05.2022)

вчера, 13:47
Леганес - Альмерия

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.514.041.63
Фонбет 5.50 3.95 1.62
Мелбет 5.40 3.80 1.66
1XBET 5.40 3.80 1.66
BetBoom 5.30 3.95 1.65

Ставки букмекеров

«Альмерия» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.99, ничья в игре предлагается за 3.30, а победа «Леганеса» за 4.10 в БК Фонбет.

Аналитики не знают какого количества голов в игре стоит ожидать. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.89 и ТБ (2.5) также по 1.89.

Форма команд

«Леганес» к 42 туру располагается на 12 строчке в таблице, набрав при этом 53 очка. В ходе нынешнего чемпионата клуб 13 раз обыгрывал соперников, в 13 поединках расписал «мировую» и в 13 уступил. В последних пяти турах по два матча выиграно и сыграно вничью, а один проигран. В крайнем поединке верх взят над «Понферрадиной» (0:3).

«Альмерия» после 41 сыгранного тура занимает второе место, имея в активе 80 очков. По ходу сезона клуб одержал 24 победы, восемь матчей сыграл вничью и девять проиграл. В предшествующих пяти добыто четыре выигрыша, а в крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Алькоркон» (1:1).

Информация для ставок

  • 12 из 15 последних матчей «Альмерии» завершились с менее 3.5 голами
  • «Леганес» не проиграл в 11 из 15 последних матчей
  • В 10 из 15 последних матчах «Альмерии» не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Леганес» забьет гол с коэффициентом 1.44 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.514.041.63
Фонбет 5.50 3.95 1.62
Мелбет 5.40 3.80 1.66
1XBET 5.40 3.80 1.66
BetBoom 5.30 3.95 1.65
Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.41 2.01 1.85 1.56 2.47
Фонбет 1.97 1.83
Мелбет 2.03 1.87
1XBET 2.03 1.87
BetBoom 3.01 1.39 1.99 1.83 1.53 2.51
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:49
Будет ничья, обе забьют.
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