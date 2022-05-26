«Луго» — «Малага». Прогноз на матч Сегунды (28.05.2022)

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26 мая 2022, 12:36

Ставки букмекеров

«Луго» с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.65, ничья в игре предлагается за 3.10, а победа «Малаги» за 2.80 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.61, а ТБ (2.5) по 2.31.

Форма команд

«Луго» к 42 туру располагается на 16 строчке в таблице, набрав при этом 47 очков. В ходе нынешнего чемпионата клуб девять раз обыгрывал соперников, в 20 поединках расписал «мировую» и в 12 уступил. В последних пяти турах три матча проиграно, а два сыграно вничью. В крайнем поединке победа была отдана «Сарагосе» (1:0).

«Малага» после 41 сыгранного тура занимает 18 место, имея в активе 45 очков. По ходу сезона клуб одержал 11 побед, 12 матчей сыграл вничью и 18 проиграл. В предшествующих пяти турах допущено три поражения, один матч выигран и в одном расписана «мировая». В крайнем противостоянии с «Бургос» очков добыто не было (0:1).

Информация для ставок

«Луго» не выигрывал в 13 из 15 последних матчей

В 11 из 15 последних матчах «Малага» забила менее 1.5 голов

«Малага» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.81 в БК Фонбет.