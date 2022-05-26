Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИспания. Сегунда 2021/2022

«Луго» — «Малага». Прогноз на матч Сегунды (28.05.2022)

26 мая 2022, 12:36
Луго - Малага

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.303.443.31
Фонбет 2.40 3.35 3.00
Мелбет 2.27 3.28 3.24
1XBET 2.27 3.28 3.24
BetBoom 2.30 3.28 3.23

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.303.443.31
Фонбет 2.40 3.35 3.00
Мелбет 2.27 3.28 3.24
1XBET 2.27 3.28 3.24
BetBoom 2.30 3.28 3.23

Ставки букмекеров

«Луго» с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.65, ничья в игре предлагается за 3.10, а победа «Малаги» за 2.80 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.61, а ТБ (2.5) по 2.31.

Форма команд

«Луго» к 42 туру располагается на 16 строчке в таблице, набрав при этом 47 очков. В ходе нынешнего чемпионата клуб девять раз обыгрывал соперников, в 20 поединках расписал «мировую» и в 12 уступил. В последних пяти турах три матча проиграно, а два сыграно вничью. В крайнем поединке победа была отдана «Сарагосе» (1:0).

«Малага» после 41 сыгранного тура занимает 18 место, имея в активе 45 очков. По ходу сезона клуб одержал 11 побед, 12 матчей сыграл вничью и 18 проиграл. В предшествующих пяти турах допущено три поражения, один матч выигран и в одном расписана «мировая». В крайнем противостоянии с «Бургос» очков добыто не было (0:1).

Информация для ставок

  • «Луго» не выигрывал в 13 из 15 последних матчей
  • В 11 из 15 последних матчах «Малага» забила менее 1.5 голов
  • «Малага» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.81 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.59 1.78 2.12
Фонбет 1.75 2.10
Мелбет 1.78 2.15
1XBET 1.78 2.15
BetBoom 2.39 1.58 1.72 2.14 1.39 3.01
Все комментарии
pnebkhdb9rqk
pnebkhdb9rqk
26 мая в 19:48
Фаворит матча футбольный клуб «Луго»
y9wb86cbv532
y9wb86cbv532
26 мая в 19:48
Победу одержит футбольный клуб «Луго»
asraeil
asraeil
26 мая в 13:24
Гости не проиграют
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 мая в 12:38
Победа Малаги!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 