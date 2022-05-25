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«Мирандес» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Сегунды (27.05.2022)

25 мая 2022, 13:26
Мирандес - Фуэнлабрада

Ставки букмекеров

«Мирандес» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.03, ничья в игре предлагается за 3.60, а победа «Фуэнлабрада» за 3.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.953.893.85
Мелбет 1.66 4.48 4.31
BetBoom 1.65 4.47 4.47

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.71, а ТМ (2.5) по 2.14.

Форма команд

«Мирандес» к 42 туру подходит на 15 строчке в таблице, имея в активе 49 очков. В текущем сезоне команда 14 раз обыгрывала соперников, в семи играх расписала «мировую», а в 20 случаях допустила поражение. В последних пяти турах один матч выигран, а четыре проиграны, в том числе крайний против «Жироны» (2:0).

«Фуэнлабрада» на финише сезона находится в зоне вылета, без шансов оттуда выбраться. В нынешней кампании клуб добился шести побед, в пяти встречах не выявил победителя, а в 20 допустил поражение. Прошедшие пять туров закончились тремя проигрышами, одним выигрышем и ничьей с «Спортинг Хихон» в крайнем туре (0-0).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Мирандес» забил менее 1.5 голов
  • «Фуэнлабрада» проиграла в 10 из 15 последних матчей
  • «Мирандес не проиграл» в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Мирандес» с коэффициентом 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.62 1.88 2.00
Мелбет 2.63 1.48
BetBoom 5.09 1.16 2.78 1.44 2.17 1.68
Все комментарии
Gahi
Gahi
25 мая в 20:17
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
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25 мая в 18:27
Фаворит матча футбольный клуб «Мирандес»
shlomo2
shlomo2
25 мая в 14:10
Хозяева не проиграют
95drdc3k8m5c
95drdc3k8m5c
25 мая в 13:47
Победу одержит футбольный клуб «Мирандес»
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