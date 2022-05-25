«Мирандес» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Сегунды (27.05.2022)

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25 мая 2022, 13:26

Ставки букмекеров

«Мирандес» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.03, ничья в игре предлагается за 3.60, а победа «Фуэнлабрада» за 3.55 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.71, а ТМ (2.5) по 2.14.

Форма команд

«Мирандес» к 42 туру подходит на 15 строчке в таблице, имея в активе 49 очков. В текущем сезоне команда 14 раз обыгрывала соперников, в семи играх расписала «мировую», а в 20 случаях допустила поражение. В последних пяти турах один матч выигран, а четыре проиграны, в том числе крайний против «Жироны» (2:0).

«Фуэнлабрада» на финише сезона находится в зоне вылета, без шансов оттуда выбраться. В нынешней кампании клуб добился шести побед, в пяти встречах не выявил победителя, а в 20 допустил поражение. Прошедшие пять туров закончились тремя проигрышами, одним выигрышем и ничьей с «Спортинг Хихон» в крайнем туре (0-0).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Мирандес» забил менее 1.5 голов

«Фуэнлабрада» проиграла в 10 из 15 последних матчей

«Мирандес не проиграл» в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Мирандес» с коэффициентом 1.50 в БК Фонбет.