«Реал Овьедо» — «Ибица». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2022)

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вчера, 13:53

Ставки букмекеров

«Реал Овьедо» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев предлагают заиграть с коэффициентом 1.58, ничья в игре котируется по 4.30, а победа «Ибицы» по 5.40 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают достаточного колич ества голов в поединке. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.80, а ТМ (2.5) по 2.01.

Форма команд

«Реал Овьедо» на финише чемпионата занимает седьмую позицию, имея в активе 65 очков. В текущей кампании клуб 16 раз уходил с поля при победном счете, в 17 матчах расписал «мировую» и в восьми допустил поражение. В последних пяти турах по два матча выиграно и сыграно вничью, а крайнее противостояние проиграно «Лас-Пальмас» (2:1).

«Ибица» после сыгранного 41 тура располагается на 14 месте в таблице, набрав при этом 52 очка. В нынешнем чемпионате команда праздновала 12 побед, 16 матчей завершила с равным счетом и в 13 поединках уступила. В предшествующих пяти турах по два матча проиграно и сыграно вничью, а в одном добыт выигрыш. В крайней игре очки были отданы «Вальядолиду» (1:2)

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Ибицы» завершились с менее 3.5 голами

«Реал Овьедо» в 10 из 15 последних матчах забил менее 2.5 голов

Единственная очная встреча команд завершилась вничью (1:1)

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Реал Овьедо» больше (1.5) с коэффициентом 1.66 в БК Фонбет.