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«Реал Овьедо» — «Ибица». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2022)

вчера, 13:53
Реал Овьедо - Ибица

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.474.596.85

Ставки букмекеров

«Реал Овьедо» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев предлагают заиграть с коэффициентом 1.58, ничья в игре котируется по 4.30, а победа «Ибицы» по 5.40 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают достаточного колич ества голов в поединке. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.80, а ТМ (2.5) по 2.01.

Форма команд

«Реал Овьедо» на финише чемпионата занимает седьмую позицию, имея в активе 65 очков. В текущей кампании клуб 16 раз уходил с поля при победном счете, в 17 матчах расписал «мировую» и в восьми допустил поражение. В последних пяти турах по два матча выиграно и сыграно вничью, а крайнее противостояние проиграно «Лас-Пальмас» (2:1).

«Ибица» после сыгранного 41 тура располагается на 14 месте в таблице, набрав при этом 52 очка. В нынешнем чемпионате команда праздновала 12 побед, 16 матчей завершила с равным счетом и в 13 поединках уступила. В предшествующих пяти турах по два матча проиграно и сыграно вничью, а в одном добыт выигрыш. В крайней игре очки были отданы «Вальядолиду» (1:2)

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «Ибицы» завершились с менее 3.5 голами
  • «Реал Овьедо» в 10 из 15 последних матчах забил менее 2.5 голов
  • Единственная очная встреча команд завершилась вничью (1:1)

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Реал Овьедо» больше (1.5) с коэффициентом 1.66 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.474.596.85
Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.75 1.66 2.26
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:51
Возможно 0:0
Гость
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