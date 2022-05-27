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«Спортинг Хихон» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2022)

вчера, 13:58
Спортинг Хихон - Лас-Пальмас

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.613.421.67
Фонбет 6.90 3.40 1.63

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.613.421.67
Фонбет 6.90 3.40 1.63

Ставки букмекеров

«Лас-Пальмас» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей предлагают заиграть с коэффициентом 1.71, ничья в игре котируется по 3.05, а победа «Спортинг Хихон» по 7.10 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают небольшого количества голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.85 , а ТБ (2.5) по 1.95.

Форма команд

«Спортинг Хихон» на финише чемпионата занимает 17 позицию, имея в активе 46 очков. В текущей кампании клуб 11 раз уходил с поля при победном счете, в 13 матчах расписал «мировую» и в 17 допустил поражение. В последних пяти турах по две игры сыграно вничью и проиграно, а в одном поединке добыт выигрыш. В крайней встрече с «Фуэнлабрада» победителя не выявили (0:0).

«Лас-Пальмас» после сыгранного 41 тура располагается на шестом месте в таблице, набрав при этом 67 очков. В нынешнем чемпионате команда праздновала 18 побед, 13 матчей завершила с равным счетом и в 10 поединках уступила. В предшествующих пяти турах четыре поединка выиграно и один сыгран вничью. В крайней встрече обыгран был «Реал Овьедо» (2:1).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчей «Спортинг Хихон» забили обе команды
  • «Лас-Пальмас» выиграл в восьми из 10 последних матчей
  • «Лас-Пальмас» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний предлагаем заиграть ставку на фору (+1) «Спортинг Хихона» с коэффициентом 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.613.421.67
Фонбет 6.90 3.40 1.63
Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.44 1.94 1.91 1.54 2.55
Фонбет 1.92 1.88
Все комментарии
x5m66vwn3hfj
x5m66vwn3hfj
вчера в 19:55
Победу одержит футбольный клуб «Лас-Пальмас»
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:22
Гости не проиграют
jvnm6fbwhn2h
jvnm6fbwhn2h
вчера в 14:39
Фаворит матча футбольный клуб «Лас-Пальмас»
Гость
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