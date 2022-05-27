«Спортинг Хихон» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2022)

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вчера, 13:58

Ставки букмекеров

«Лас-Пальмас» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей предлагают заиграть с коэффициентом 1.71, ничья в игре котируется по 3.05, а победа «Спортинг Хихон» по 7.10 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают небольшого количества голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.85 , а ТБ (2.5) по 1.95.

Форма команд

«Спортинг Хихон» на финише чемпионата занимает 17 позицию, имея в активе 46 очков. В текущей кампании клуб 11 раз уходил с поля при победном счете, в 13 матчах расписал «мировую» и в 17 допустил поражение. В последних пяти турах по две игры сыграно вничью и проиграно, а в одном поединке добыт выигрыш. В крайней встрече с «Фуэнлабрада» победителя не выявили (0:0).

«Лас-Пальмас» после сыгранного 41 тура располагается на шестом месте в таблице, набрав при этом 67 очков. В нынешнем чемпионате команда праздновала 18 побед, 13 матчей завершила с равным счетом и в 10 поединках уступила. В предшествующих пяти турах четыре поединка выиграно и один сыгран вничью. В крайней встрече обыгран был «Реал Овьедо» (2:1).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчей «Спортинг Хихон» забили обе команды

«Лас-Пальмас» выиграл в восьми из 10 последних матчей

«Лас-Пальмас» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний предлагаем заиграть ставку на фору (+1) «Спортинг Хихона» с коэффициентом 1.65 в БК Фонбет.