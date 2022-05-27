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«Тенерифе» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2022)

вчера, 14:03
Тенерифе - Картахена

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.584.145.85
BetBoom 1.57 4.20 5.80

Ставки букмекеров

«Тенерифе» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев предлагают заиграть с коэффициентом 1.55, ничья в игре котируется по 4.10, а победа «Картахены» по 5.90 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают достаточного количества голов в поединке. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.83, а ТМ (2.5) по 1.97.

Форма команд

«Тенерифе» на финише чемпионата занимает четвертую позицию, имея в активе 69 очков. В текущей кампании клуб 20 раз уходил с поля при победном счете, в девяти матчах расписал «мировую» и в 12 допустил поражение. В последних пяти турах по две игры выиграно и проиграно, а одна встреча завершилась вничью. Крайний поединок против «Эйбара» оказался неудачным (2:0).

«Картахена» после сыгранного 41 тура располагается на девятом месте в таблице, набрав при этом 57 очков. В нынешнем чемпионате команда праздновала 17 побед, шесть матчей завершила с равным счетом и в 18 поединках уступила. В предшествующих пяти турах по два поединка выиграно и сыграно вничью, а в одном допущен проигрыш. Крайний тур увенчался триумфом над «Аморебьетой» (5:0).

Информация для ставок

  • «Картахена» не выиграла в 11 из 15 последних матчей
  • «Тенерифе» в 14 из 15 последних матчах забил менее 2.5 голов
  • В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.584.145.85
BetBoom 1.57 4.20 5.80
Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.75 1.65 2.28
BetBoom 3.27 1.34 2.11 1.74 1.62 2.31
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:54
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
2e6vyeb3syk3
2e6vyeb3syk3
вчера в 19:54
Фаворит матча футбольный клуб «Тенерифе»
shlomo
shlomo
вчера в 17:21
Игра на три результата
7bqubgjzt2fv
7bqubgjzt2fv
вчера в 14:38
Победу одержит футбольный клуб «Тенерифе»
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