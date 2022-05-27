«Тенерифе» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2022)

1653649427

вчера, 14:03

Ставки букмекеров

«Тенерифе» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев предлагают заиграть с коэффициентом 1.55, ничья в игре котируется по 4.10, а победа «Картахены» по 5.90 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают достаточного количества голов в поединке. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.83, а ТМ (2.5) по 1.97.

Форма команд

«Тенерифе» на финише чемпионата занимает четвертую позицию, имея в активе 69 очков. В текущей кампании клуб 20 раз уходил с поля при победном счете, в девяти матчах расписал «мировую» и в 12 допустил поражение. В последних пяти турах по две игры выиграно и проиграно, а одна встреча завершилась вничью. Крайний поединок против «Эйбара» оказался неудачным (2:0).

«Картахена» после сыгранного 41 тура располагается на девятом месте в таблице, набрав при этом 57 очков. В нынешнем чемпионате команда праздновала 17 побед, шесть матчей завершила с равным счетом и в 18 поединках уступила. В предшествующих пяти турах по два поединка выиграно и сыграно вничью, а в одном допущен проигрыш. Крайний тур увенчался триумфом над «Аморебьетой» (5:0).

Информация для ставок

«Картахена» не выиграла в 11 из 15 последних матчей

«Тенерифе» в 14 из 15 последних матчах забил менее 2.5 голов

В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.55 в БК Фонбет.