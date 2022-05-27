«Вальядолид» — «Уэска». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2022)

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вчера, 13:40

Ставки букмекеров

«Вальядолид» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.36, ничья в игре предлагается за 5.20, а победа «Уэски» за 8.20 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.58, а ТМ (2.5) по 2.37.

Форма команд

«Вальядолид» к 42 туру располагается на третьей строчке в таблице, набрав при этом 78 очков. В ходе нынешнего чемпионата клуб 23 раза обыгрывал соперников, а по девять матчей сыграл вничью и проиграл. В последних пяти турах допущено одно поражение и добыто четыре победы. В крайнем поединке обыграна была «Ибица» (1:2).

«Уэска» после 41 сыгранного тура занимает 11 место, имея в активе 54 очка. По ходу сезона клуб по 13 матчей выиграл и проиграл, а в 15 сыграл вничью. В предшествующих пяти турах допущено два поражения, расписано две «мировые», а крайняя встреча выиграна у «Реал Сосьедада» (Б) (3:2).

Информация для ставок

В 11 из 15 последних матчах «Вальядолид» забил менее 2.5 голов

12 из 15 последних матчей «Уэски» завершились с менее 3.5 голами

«Уэска» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.85 в БК Фонбет.