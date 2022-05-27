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«Вальядолид» — «Уэска». Прогноз на матч Сегунды (29.05.2022)

вчера, 13:40
Вальядолид - Уэска

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.335.628.78
Фонбет 1.35 5.30 8.50
Мелбет 1.32 5.35 8.40
1XBET 1.32 5.35 8.40
BetBoom 1.35 5.31 8.32

Ставки букмекеров

«Вальядолид» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.36, ничья в игре предлагается за 5.20, а победа «Уэски» за 8.20 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.58, а ТМ (2.5) по 2.37.

Форма команд

«Вальядолид» к 42 туру располагается на третьей строчке в таблице, набрав при этом 78 очков. В ходе нынешнего чемпионата клуб 23 раза обыгрывал соперников, а по девять матчей сыграл вничью и проиграл. В последних пяти турах допущено одно поражение и добыто четыре победы. В крайнем поединке обыграна была «Ибица» (1:2).

«Уэска» после 41 сыгранного тура занимает 11 место, имея в активе 54 очка. По ходу сезона клуб по 13 матчей выиграл и проиграл, а в 15 сыграл вничью. В предшествующих пяти турах допущено два поражения, расписано две «мировые», а крайняя встреча выиграна у «Реал Сосьедада» (Б) (3:2).

Информация для ставок

  • В 11 из 15 последних матчах «Вальядолид» забил менее 2.5 голов
  • 12 из 15 последних матчей «Уэски» завершились с менее 3.5 голами
  • «Уэска» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.335.628.78
Фонбет 1.35 5.30 8.50
Мелбет 1.32 5.35 8.40
1XBET 1.32 5.35 8.40
BetBoom 1.35 5.31 8.32
Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.55 1.97 1.88
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 2.44 1.53
BetBoom 4.24 1.23 2.49 1.54 1.92 1.90
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 14:50
Победа хозяев.
Гость
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