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«Фиорентина» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.04.2022)

вчера, 16:32
Фиорентина

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры без сомнений определились с фаворитом, поэтому отдали преимущество по котировкам «Фиорентине». Поставить на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2. В случае победы «Венеции» игроков порадует коэффициент 8.5. На ничью можно загрузить по коэффициенту 5.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.375.259.69
Фонбет 1.35 5.00 9.00
Мелбет 1.40 5.30 8.70
1XBET 1.40 5.30 8.70
BetBoom 1.36 5.09 9.29

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.65. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.22. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Фиорентина» в прошлом туре побывала в Неаполе, где в фантастическом матче оказалась сильнее «Наполи» (3:2). Эта победа последовала сразу после успеха в игре с «Эмполи» (1:0). Шесть очков позволили коллективу закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице и дают хорошие шансы на путевку в еврокубки по итогам сезона.

«Венеция» имеет кризис результат и не выигрывала уже длительный период времени. Неудачи не позволяют команде выбраться из зоны вылета, хотя отставание от заветного 17 места составляет всего три балла. В последних противостояниях клуб потерпел минимальные поражения от «Удинезе» и «Специи» (1:2) и (0:1).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Фиорентины» насчитывает пять поединков
  • «Венеция» проиграла шесть встреч кряду
  • Два минувших очных поединка закончились победой «Венеции» со счетом (1:0)
  • Пять из шести последних игр «Фиорентины» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Предстоит встреча двух интересных команд, которые ставят перед собой амбициозные цели на сезон. Скорее всего, оба клуба продемонстрируют конструктив в атаке и смогут порадовать болельщиков большим количеством голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.64 1.32 2.28 1.69 1.79 2.13
Фонбет 2.25 1.67
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.31 1.72
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:52
Победа команды хозяев и тотал больше 2,5 в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 17:51
В данном матче фаворитом является Фиорентина, но я предлагаю взять ТМ(3) за больший коэффициент. "Фиалки" хоть и фавориты, но их игра на данный момент выглядит сырой, особенно в нападении, а новые игроки ещё не вписались в систему игры. Поэтому не стоит ждать голевой феерии от хозяев поля. К тому же Венеция будет сидеть всей командой в обороне, что только усложнит задачу взятия ворот для "фиалок". От Венеции тем более ждать чуда не следует.
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