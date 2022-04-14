«Фиорентина» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.04.2022)

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вчера, 16:32

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры без сомнений определились с фаворитом, поэтому отдали преимущество по котировкам «Фиорентине». Поставить на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2. В случае победы «Венеции» игроков порадует коэффициент 8.5. На ничью можно загрузить по коэффициенту 5.15.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.65. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.22. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Фиорентина» в прошлом туре побывала в Неаполе, где в фантастическом матче оказалась сильнее «Наполи» (3:2). Эта победа последовала сразу после успеха в игре с «Эмполи» (1:0). Шесть очков позволили коллективу закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице и дают хорошие шансы на путевку в еврокубки по итогам сезона.

«Венеция» имеет кризис результат и не выигрывала уже длительный период времени. Неудачи не позволяют команде выбраться из зоны вылета, хотя отставание от заветного 17 места составляет всего три балла. В последних противостояниях клуб потерпел минимальные поражения от «Удинезе» и «Специи» (1:2) и (0:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Фиорентины» насчитывает пять поединков

«Венеция» проиграла шесть встреч кряду

Два минувших очных поединка закончились победой «Венеции» со счетом (1:0)

Пять из шести последних игр «Фиорентины» завершились результатом ТМ 2.5

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