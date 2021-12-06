«Кальяри» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (06.12.2021)

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сегодня, 15:44

В очередном туре сильнейшего дивизиона Италии мы увидим противостояние «Кальяри» и «Торино». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом поединке сразятся два коллектива из нижней части турнирной таблицы, по котировкам букмекеров однозначного фаворита в этой встрече нет. Поставить на победу «Торино» можно по коэффициенту 2.35. в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы хозяев поля зайдет коэффициент 3.25. Если же будет зафиксирована ничья, то порадует коэффициент 3.35.

Форма команд

«Кальяри» не радует своих болельщиков победами, но в последних турах нет и поражений. Три разных ничьи с «Сассуоло» (2:2), «Салернитаной» (1:1) и «Вероной» (0:0) оставляют команду в зоне вылета на девятнадцатой строчке в турнирной таблице.

«Торино» находится на тринадцатом месте и имеет в актив 18 очков. Туринский клуб провел игры с «Ромой» и «Эмполи» в последних турах и не сумел добыть победу – минимальное поражение (0:1) и голевая ничья (2:2).

Информация для ставок

• Безвыигрышная серия «Кальяри» составляет семь матчей

• «Торино» не может выиграть на выезде пять игр подряд

• Шесть из восьми минувших очных встреч на поле «Кальяри» завершились пробитием тотала больше 2.5

Прогноз

В данном поединке отсутствует явный фаворит, поэтому предлагаем сделать ставку «обе забьют». Коэффициент на данное событие составляет 1.9 в БК Мелбет.