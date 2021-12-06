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«Кальяри» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (06.12.2021)

сегодня, 15:44

В очередном туре сильнейшего дивизиона Италии мы увидим противостояние «Кальяри» и «Торино». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.423.242.38
Фонбет 3.35 3.25 2.25
Мелбет 3.40 3.24 2.41
1XBET 3.40 3.24 2.41
BetBoom 3.35 3.15 2.37

Ставки букмекеров

В этом поединке сразятся два коллектива из нижней части турнирной таблицы, по котировкам букмекеров однозначного фаворита в этой встрече нет. Поставить на победу «Торино» можно по коэффициенту 2.35. в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы хозяев поля зайдет коэффициент 3.25. Если же будет зафиксирована ничья, то порадует коэффициент 3.35.

Форма команд

«Кальяри» не радует своих болельщиков победами, но в последних турах нет и поражений. Три разных ничьи с «Сассуоло» (2:2), «Салернитаной» (1:1) и «Вероной» (0:0) оставляют команду в зоне вылета на девятнадцатой строчке в турнирной таблице.

«Торино» находится на тринадцатом месте и имеет в актив 18 очков. Туринский клуб провел игры с «Ромой» и «Эмполи» в последних турах и не сумел добыть победу – минимальное поражение (0:1) и голевая ничья (2:2).

Информация для ставок

• Безвыигрышная серия «Кальяри» составляет семь матчей
• «Торино» не может выиграть на выезде пять игр подряд
• Шесть из восьми минувших очных встреч на поле «Кальяри» завершились пробитием тотала больше 2.5

Прогноз

В данном поединке отсутствует явный фаворит, поэтому предлагаем сделать ставку «обе забьют». Коэффициент на данное событие составляет 1.9 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.83 2.13
1XBET 1.83 2.13
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Все комментарии
4sh5gdyw928e
4sh5gdyw928e
сегодня в 16:12
Футбольный клуб Торино (Турин) одержит победу.
35gpkh7d2663
35gpkh7d2663
сегодня в 16:11
Футбольный клуб Торино (Турин) выиграет матч.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:47
Торино не проиграет этот матч
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