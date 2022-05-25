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«Бока Хуниорс» — «Депортиво» Кали. Прогноз на матч Кубка Либертадорес (27.05.2022)

25 мая 2022, 14:42
Бока Хуниорс

Ставки букмекеров

Статус очевидного фаворита в этой встрече на себе примеряют футболисты «Боки Хуниорс». Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.43. Заключить пари на ничью можно по цене 4.30, а победа «Депортиво» играется по коэффициенту 8.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.404.509.77
Фонбет 1.38 4.40 9.50
Мелбет 1.36 4.82 10.00
1XBET 1.35 4.82 11.00
BetBoom 1.39 4.46 8.54

Анализ линии голов дает понять, что эксперты не ждут от команд результативный исход. Пари на ТМ(2,5) принимаются по цене 1.70, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Бока Хуниорс» набрала семь очков за пять туров группового этапа Кубка Либертадорес. С таким результатом представитель Аргентины занимает третье место в турнирной таблице, и для прохода в плей-офф, хозяевам нужна исключительно победа в предстоящей игре.

В двух минувших турах кубка «Бока Хуниорс» одержала гостевую победу над «Олвейз Рэди» (1:0), а также сыграла вничью с «Коринтиансом» (1:1) на домашней арене.

«Депортиво» из Кали лидирует в квартете, имея лишь условное преимущество над «Коринтианс». В пяти матчах Кубка Либертадорес колумбийский коллектив заработал восемь баллов, с такими результатами: две победы, две ничьи и одно поражение.

В последней игре квартета футболисты «Депортиво» разобрались на домашней арене с «Олвейз Рэди» (3:0), а до этого клуб разделил очки в домашней встрече с «Коринтианс» (0:0).

Информация для ставок

  • «Бока Хуниорс» не проигрывала в 9 прошлых домашних играх
  • «Депортиво» Кали проиграл в двух матчах на поле «Боки Хуниорс»
  • В 8 из прошлых 10 домашних матчей «Бока Хуниорс» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Учитывая стабильные неудачи «Депортиво» на поле предстоящего соперника, рекомендуем воспользоваться комбинированной ставкой на победу «Боки Хуниорс» и ТМ(3,5) гола по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.69 1.68 2.26
Фонбет 1.80 2.03
Мелбет 1.83 2.14
1XBET 1.84 2.10
BetBoom 2.69 1.45 1.85 1.93 1.46 2.66
Все комментарии
asraeil
asraeil
25 мая в 18:17
Игра на три результата
Carl Lewis
Carl Lewis
25 мая в 15:01
Будет ничья.
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