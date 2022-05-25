«Бока Хуниорс» — «Депортиво» Кали. Прогноз на матч Кубка Либертадорес (27.05.2022)

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25 мая 2022, 14:42

Ставки букмекеров

Статус очевидного фаворита в этой встрече на себе примеряют футболисты «Боки Хуниорс». Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.43. Заключить пари на ничью можно по цене 4.30, а победа «Депортиво» играется по коэффициенту 8.30.

Анализ линии голов дает понять, что эксперты не ждут от команд результативный исход. Пари на ТМ(2,5) принимаются по цене 1.70, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

«Бока Хуниорс» набрала семь очков за пять туров группового этапа Кубка Либертадорес. С таким результатом представитель Аргентины занимает третье место в турнирной таблице, и для прохода в плей-офф, хозяевам нужна исключительно победа в предстоящей игре.

В двух минувших турах кубка «Бока Хуниорс» одержала гостевую победу над «Олвейз Рэди» (1:0), а также сыграла вничью с «Коринтиансом» (1:1) на домашней арене.

«Депортиво» из Кали лидирует в квартете, имея лишь условное преимущество над «Коринтианс». В пяти матчах Кубка Либертадорес колумбийский коллектив заработал восемь баллов, с такими результатами: две победы, две ничьи и одно поражение.

В последней игре квартета футболисты «Депортиво» разобрались на домашней арене с «Олвейз Рэди» (3:0), а до этого клуб разделил очки в домашней встрече с «Коринтианс» (0:0).

Информация для ставок

«Бока Хуниорс» не проигрывала в 9 прошлых домашних играх

«Депортиво» Кали проиграл в двух матчах на поле «Боки Хуниорс»

В 8 из прошлых 10 домашних матчей «Бока Хуниорс» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Учитывая стабильные неудачи «Депортиво» на поле предстоящего соперника, рекомендуем воспользоваться комбинированной ставкой на победу «Боки Хуниорс» и ТМ(3,5) гола по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.