«Эмелек» — «Индепендьенте Петрольерос». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (25.05.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты убеждены в победе хозяев этой игры. Победа «Эмелека» в линии букмекерской конторы Фонбет идет по условному коэффициенту 1.05. Заключить пари на ничью можно по цене 10.00, а победа «„Индепендьенте Петрольерос“ играется по высокой котировке 20.00.
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7 : 0
завершен
25 мая 2022, 03:30
среда
Ввиду наличия очевидного фаворита, аналитики также ждут результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.35, ТМ(2,5) – 2.90.
Форма команд
„Эмелек“ заработал пять очков за пять туров групповой стадии Кубка Либертадорес. С таким результатом представитель Эквадора занимает третье место в квартета, претендуя на вторую строчку, которая находится на расстоянии двух баллов.
В предыдущем туре соревнований футболисты „Эмелека“ уступили в гостях „Палмейрас“ с минимальным счетом (0:1), а прежде клуб добыл первую победу в первенстве, обыграв в гостях „Депортиво“ Тачира (4:1).
„Индепендьенте Петрольерос“ уже лишен турнирной мотивации. Клуб из Боливии проиграл 4 из 5 матчей в группе, заняв последнее место в турнирной таблице. Единственный балл в Кубке Либертадорес команда заработала в стартовом туре, сыграв вничью дома с предстоящим соперником (1:1).
Информация для ставок
- „Эмелек“ выиграл 4 из прошлых 6 матчей всех турниров на своем поле
- „Индепендьенте Петрольерос“ 6 из прошлых 8 гостевых матчей во всех соревнованиях
- В 4 последних матчах с „Эмелека“ сыграла ставка на ТМ(2,5) гола
Прогноз
„Эмелек“ заслуженно идет фаворитом этого матча. Рекомендуем комбинированную ставку на победу хозяев и ТМ(4,5) гола по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.