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«Эмелек» — «Индепендьенте Петрольерос». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (25.05.2022)

24 мая 2022, 11:26
Эмелек

Ставки букмекеров

Эксперты убеждены в победе хозяев этой игры. Победа «Эмелека» в линии букмекерской конторы Фонбет идет по условному коэффициенту 1.05. Заключить пари на ничью можно по цене 10.00, а победа «„Индепендьенте Петрольерос“ играется по высокой котировке 20.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.0714.2929.98

Ввиду наличия очевидного фаворита, аналитики также ждут результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.35, ТМ(2,5) – 2.90.

Форма команд

„Эмелек“ заработал пять очков за пять туров групповой стадии Кубка Либертадорес. С таким результатом представитель Эквадора занимает третье место в квартета, претендуя на вторую строчку, которая находится на расстоянии двух баллов.

В предыдущем туре соревнований футболисты „Эмелека“ уступили в гостях „Палмейрас“ с минимальным счетом (0:1), а прежде клуб добыл первую победу в первенстве, обыграв в гостях „Депортиво“ Тачира (4:1).

„Индепендьенте Петрольерос“ уже лишен турнирной мотивации. Клуб из Боливии проиграл 4 из 5 матчей в группе, заняв последнее место в турнирной таблице. Единственный балл в Кубке Либертадорес команда заработала в стартовом туре, сыграв вничью дома с предстоящим соперником (1:1).

Информация для ставок

  • „Эмелек“ выиграл 4 из прошлых 6 матчей всех турниров на своем поле
  • „Индепендьенте Петрольерос“ 6 из прошлых 8 гостевых матчей во всех соревнованиях
  • В 4 последних матчах с „Эмелека“ сыграла ставка на ТМ(2,5) гола

Прогноз

„Эмелек“ заслуженно идет фаворитом этого матча. Рекомендуем комбинированную ставку на победу хозяев и ТМ(4,5) гола по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.66 1.28
Все комментарии
Gahi
Gahi
24 мая в 15:43
Победа команды "Эмелек" с Азиатской форой (-1,25) в этом матче.
64f563sjtxmn
64f563sjtxmn
24 мая в 14:37
Победу одержит футбольный клуб «Эмелек»
w3gbf8g7wpyz
w3gbf8g7wpyz
24 мая в 14:36
Фаворит матча футбольный клуб «Эмелек»
izrafel
izrafel
24 мая в 13:36
Хозяева не проиграют
Гость
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